Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi
Hard rock ve heavy metal türünün öncülerinden kabul edilen Deep Purple İstanbul'da konser verdi. ‘’Smoke On The Water”, ‘’Highway Star’’ ‘’Burn”, ’’Child in Time’’, ‘’Soldier of Fortune”, ”Hurricane”, ”Perfect Strangers’’ gibi birçok ölümsüz şarkı ile tüm dünyada 100 milyondan fazla albüm satışına ulaşan grup müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.
50 yılı aşkın geçmişine, 22 albüm sığdıran rock'n roll'un en beğenilen, etkili ve başarılı gruplarından Deep Purple önceki akşam İstanbul'daydı.