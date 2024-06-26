Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi

Hard rock ve heavy metal türünün öncülerinden kabul edilen Deep Purple İstanbul'da konser verdi. ‘’Smoke On The Water”, ‘’Highway Star’’ ‘’Burn”, ’’Child in Time’’, ‘’Soldier of Fortune”, ”Hurricane”, ”Perfect Strangers’’ gibi birçok ölümsüz şarkı ile tüm dünyada 100 milyondan fazla albüm satışına ulaşan grup müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi - 1

50 yılı aşkın geçmişine, 22  albüm sığdıran rock'n roll'un en beğenilen, etkili ve başarılı gruplarından Deep Purple önceki akşam İstanbul'daydı.

N-LIFE HABERLERİ

Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi - 2

Grup,  "=1 MORE TIME" dünya turnesi kapsamında Volume Up Organizasyon ve STAR TV medya sponsorluğunda KüçükÇiftlik Park'ta sahne aldı. 

Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi - 3

Konserde, grubun kurucu vokalist Ian Gillan'a gitarda Simon McBride, bas gitarda Roger Glover, davulda Ian Paice ve klavyede Don Airey eşlik etti.

Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi - 4

Grubun vokalisti Gillan, "İstanbul'a yeniden dönmek çok güzel. Sahnede sizden harika bir enerji alıyoruz. Sizleri çok seviyoruz."  diyerek hayranlarını selamladı.

Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi - 5

Konsere "Highway Star" şarkısıyla giriş yapan grup, "A Bit on the Side", "Hard Lovin' Man", "Into the Fire", yepyeni şarkıları "Portable Door", "Anya" ve "Smoke on the Water" adlı sevilen şarkılarını da seslendirdi.

Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi - 6

Seyircinin ısrarlı alkışlarıyla yeniden sahneye dönen ekip, sevilen şarkıları 'Hush' ve 'Black Night' ile geceyi noktaladı.

 İşte Deep Purple'ın unutulmaz İstanbul'un konserinden görüntüler...

Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi - 7
Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi - 8
Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi - 9
Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi - 10
Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi - 11
Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi - 12
Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi - 13
Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi - 14
Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi - 15
Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi - 16
Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi - 17
Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi - 18
Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi - 19
Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi - 20
Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi - 21
Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi - 22
Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi - 23
Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi - 24
Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi - 25
Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi - 26
Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi - 27
Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi - 28
Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi - 29
Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi - 30
Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi - 31
Efsane grup Deep Purple'dan İstanbul'da Rock'n Roll gecesi - 32
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