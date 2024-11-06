Efsane oyuncu Richard Gere Amerika'yı terk ediyor
Pretty Woman, İlk Korku ve Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Richard Gere, 11 milyon dolarlık evini satışa çıkardı. Ünlü aktör, Amerika'dan taşınmayı planlıyor.
Tüm zamanları en iyi aktörleri arasında gösterilen ABD'li oyuncu Richard Gere, Amerika'dan taşınmaya karar verdi. 75 yaşındaki oyuncu, İspanya'ya taşınacağını duyurdu.
Oyuncunun, Connecticut'ta bulunan yaklaşık 11 milyon dolar değerindeki malikanesini satışa çıkardığı bildirildi.