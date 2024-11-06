Efsane oyuncu Richard Gere Amerika'yı terk ediyor

İLK BÜYÜK DİZİSİ

Bu yapım, Gere'in düzenli olarak rol aldığı ilk dizi olacak. Oyuncu, 1993 yılında “And the Band Played On” adlı TV filmindeki çalışmasıyla Emmy adaylığı aldı ve 2019'da ise BBC Two'da yayınlanan İngiliz mini dizisi “MotherFatherSon”da rol aldı.

Kendisi en çok "Bir Memur ve Beyefendi", "Amerikan Jigolo", "Pretty Woman", "Primal Fear" ve "Chicago" gibi filmlerdeki başrolleriyle tanınıyor.

Hem "An Officer and a Gentleman" hem de "Pretty Woman" filmleriyle Altın Küre adaylığı kazanan aktör, "Chicago" filmindeki çalışmasıyla da Altın Küre kazandı.