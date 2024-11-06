Efsane oyuncu Richard Gere Amerika'yı terk ediyor

Pretty Woman, İlk Korku ve Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Richard Gere, 11 milyon dolarlık evini satışa çıkardı. Ünlü aktör, Amerika'dan taşınmayı planlıyor.

Efsane oyuncu Richard Gere Amerika'yı terk ediyor - 1

Tüm zamanları en iyi aktörleri arasında gösterilen ABD'li oyuncu Richard Gere, Amerika'dan taşınmaya karar verdi. 75 yaşındaki oyuncu, İspanya'ya taşınacağını duyurdu.

Oyuncunun, Connecticut'ta bulunan yaklaşık 11 milyon dolar değerindeki malikanesini satışa çıkardığı bildirildi.

N-LIFE HABERLERİ

Efsane oyuncu Richard Gere Amerika'yı terk ediyor - 2

Gere, malikanesini 2022'de 10,8 milyon dolara satın aldı ve burada eşi Alejandra Silva ve iki çocuğuyla birlikte yaşıyor. 1938 yılında inşa edilen evde 11 banyo, üç yatak odalı bir misafir evi, bir havuz ve 32 dönümlük araziye yayılmış birkaç bahçe bulunuyor.

Efsane oyuncu Richard Gere Amerika'yı terk ediyor - 3

Ünlü aktör, ABD'den ayrılıp İspanya'da eşi Silva ile bir hayat kurmak istediğini ve böylece akrabalarıyla daha fazla zaman geçirebileceğini söyledi.

Efsane oyuncu Richard Gere Amerika'yı terk ediyor - 4

Çift, çocuklarıyla birlikte yakında İspanya'ya taşınmayı planlıyor. Gere'in ayrıca New York'ta bir evi bulunuyor.

Gere, Silva ile 2014 yılında İtalya'nın Positano kentinde tanıştı. Ünlü çift, 2018 yılında dünyaevine girdi.

Efsane oyuncu Richard Gere Amerika'yı terk ediyor - 5

EKRANLARA DÖNÜYOR

Öte yandan, Gere uzun bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Oyuncunun The Agency adlı gerilim dizisiyle ekranlara döneceği açıklandı. 

Dizide oyuncuya Prometheus yıldızı Michael Fassbender eşlik edecek. Geçtiğimiz günlerde Jeffrey Wright'ın diziye dahil olduğu açıklanmıştı. Gere dizide "Bosko" adlı karaktere hayat verecek. Gere, daha önce 8 yıl gizli görev yapan bir ajanı canlandıracak.

Efsane oyuncu Richard Gere Amerika'yı terk ediyor - 6

"Le Bureau"nun Amerikan uyarlaması olan dizinin yapımcılığını ise George Clooney üstleniyor.

Fassbender, gizli hayatını bırakıp Londra İstasyonuna dönmesi emredilen bir CIA ajanını canlandırırken; Jeffrey Wright Fassbender'ın patronu ve akıl hocası olan karakteri oynayacak.

Oyuncu hakkında "Richard Gere, oynadığı her role derinlik ve özgünlük katma konusundaki olağanüstü yeteneği nedeniyle dünya çapında nesiller boyu hayranlar tarafından sevilen biri" ifadelerine yer verildi.

Efsane oyuncu Richard Gere Amerika'yı terk ediyor - 7

İLK BÜYÜK DİZİSİ

Bu yapım, Gere'in düzenli olarak rol aldığı ilk dizi olacak. Oyuncu, 1993 yılında “And the Band Played On” adlı TV filmindeki çalışmasıyla Emmy adaylığı aldı ve 2019'da ise BBC Two'da yayınlanan İngiliz mini dizisi “MotherFatherSon”da rol aldı.

Kendisi en çok "Bir Memur ve Beyefendi", "Amerikan Jigolo", "Pretty Woman", "Primal Fear" ve "Chicago" gibi filmlerdeki başrolleriyle tanınıyor.

Hem "An Officer and a Gentleman" hem de "Pretty Woman" filmleriyle Altın Küre adaylığı kazanan aktör, "Chicago" filmindeki çalışmasıyla da Altın Küre kazandı.

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