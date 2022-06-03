Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin mirası eğitim kampında yaşatılıyor

Stefanek, "O antrenmanlarını sokak spor salonlarında yapıyordu ve büyükşehrin getirdiği dikkat dağıtıcı etkiden uzaklaşmak istedi. Önce Deer Lake’de bir çiftlikte açık alanda oluşturulan bir ringde hazırlanıyordu, ancak yağmur ve rüzgar gibi hava şartları antrenmanlarını kesintiye uğratınca 1972’de bu arazi alınarak kapalı ve kalıcı bir kamp yeri inşa edildi" dedi.