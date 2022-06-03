Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin mirası eğitim kampında yaşatılıyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 03.06.2022 - 11:50 - Son Güncelleme : 03.06.2022 - 11:57
Spor dünyasında "Tüm zamanların en büyüğü" olarak anılan ABD’li Müslüman boksör Muhammed Ali’nin 1972’de önemli maçlara hazırlık için aldığı antrenman kampı, Covid-19 salgını sonrası ziyaretçilerini bekliyor.
New York şehrine yaklaşık 2 saat uzaklıkta, Pennsylvania eyaleti kırsalı Deer Lake’de bulunan ve Muhammed Ali’nin ‘Dövüşçünün Cenneti’ (Fighter’s Heaven) adını verdiği kamp ziyaretçilere açılıyor.
Yaklaşık 6 dönümlük bir alanı kapsayan kampta küçük bir müzeye dönüştürülmüş ortasında Muhammed Ali’nin antrenman yaptığı boks ringi bulunan spor salonu, 18-20 kişilik oturma ve yemek yeme kapasitesine sahip bir mutfak, boksörün yatağının yer aldığı kulübesi, namaz kıldığı küçük bir cami ile ekibinin konakladığı diğer kulübeler bulunuyor.
Tesisin tarihi hakkında bilgi veren kampın Genel Müdürü Mick Stefanek, Muhammed Ali’nin Vietnam Savaşı'na gitmeyi reddettiği için iptal edilen boks lisansını geri almasından sonra kariyerine yeniden odaklanması gerektiğini hissettiği bir aşamada burayı aldığını söyledi.
Stefanek, "O antrenmanlarını sokak spor salonlarında yapıyordu ve büyükşehrin getirdiği dikkat dağıtıcı etkiden uzaklaşmak istedi. Önce Deer Lake’de bir çiftlikte açık alanda oluşturulan bir ringde hazırlanıyordu, ancak yağmur ve rüzgar gibi hava şartları antrenmanlarını kesintiye uğratınca 1972’de bu arazi alınarak kapalı ve kalıcı bir kamp yeri inşa edildi" dedi.
Muhammed Ali’nin "Dövüşçünün Cenneti" adını verdiği kampı 1981’e kadar aktif olarak kullandığını belirten Stefanek, efsanevi boksörün özellikle Joe Frazier ve George Foreman gibi güçlü rakipleri ile maça çıkmadan önce birkaç ay bu kampta ailesi ve ekibi ile maçlara hazırlandığını aktardı.
Kampta dikkati çeken büyük kayalar üzerine yazılmış isimler hakkında Stefanek, bunların Muhammed Ali’nin babası tarafından yazıldığını ve dönemin ünlü boksörlerini onurlandırma amacı taşıdığını aktardı.
Muhammed Ali’nin boksu bıraktıktan sonra kampı 1997’ye kadar, yılda 1 dolar ile kadınlara yardım eden bir sivil toplum kuruluşuna kiraladığını kaydeden Stefanek, 1997’den sonra 2016’ya kadar da kampın karate salonu ve konaklama yeri olarak kullanıldığı bilgisini paylaştı.