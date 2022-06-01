Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri

Haberler | 01.06.2022 - 17:09

Corona virüs salgınında karantina günlerini evde geçiren bir çift, zamanlarını daha eğlenceli şekilde değerlendirmek için meşhur film ve dizilerin akıllarda en çok yer edinen sahnelerini ev imkanlarıyla taklit etti. Örümcek Adam’la başladıkları ikonik sahneleri canlandırma çalışmasında Titanic’ten Jaws’a, Yüzüklerin Efendisi’nden The Shining’e pek çok yapımın eğlenceli taklitlerini ortaya çıkardı.

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 1

Jaws

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 2

Oz Büyücüsü

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 3

Yüzüklerin Efendisi

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 4

Breaking Bad

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 5

Cinnet (The Shining)

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 6

Star Trek: The Motion Picture

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 7

Örümcek Adam

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 8

Lost

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 9

Geleceğe Dönüş

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 10

Harry Potter

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 11

How To Train Your Dragon

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 12

The Matrix

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 13

Siyah Kuğu

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 14

A Star Is Born

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 15

Casablanca

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 16

Dövüş Kulübü

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 17

Evde Tek Başına

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 18

Star Trek: The Next Generation

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 19

Moulin Rouge!

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 20

Sapık (Psycho)

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 21

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 22

Alacakaranlık

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 23

Titanic

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 24

Buffy The Vampire Slayer

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 25

Scott Pilgrim vs. The World

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 26

2001: A Space Odyssey

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 27

Aliens

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 28

Battlestar Galactica

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 29

Daredevil

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri - 30

Terminatör

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