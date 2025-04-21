Elazığ'da 6 bin yıllık 2 kutsal ocak restore edildi
Tadım köyü sınırları içerisindeki Tadım Kalesi ve Höyüğü’nde gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan 6 bin yıllık 2 kutsal ocağın restorasyonu tamamlandı.
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
“İlimizde 6 bin yıllık kutsal ocaklar restore edildi. İlimiz, Tadım köyü sınırlarında yer alan Tadım Kalesi ve Höyüğü’nde 2024 yılında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan 2 kutsal ocağın restorasyonu tamamlandı. Milattan önce 4000-3200 yıllarına tarihlenen bu ocaklar, üzerlerindeki stilize insan ve boğa figürleriyle dikkat çekiyor. Figürler, erken toplumlarda ailenin kutsallığını ve ritüellerdeki yerini simgeliyor.''