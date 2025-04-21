Elazığ'da 6 bin yıllık 2 kutsal ocak restore edildi

''Kazılar, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'müze bağlı Arkeoloji ve Etnografya Müzesi uzman ekiplerince yürütüldü. Uzmanlarımızdan alınan bilgilerde bu ocakların sadece mimari değil, aynı zamanda dönemin inanç sistemine ışık tutan unsurlar olduğu belirtildi. Restorasyonu tamamlanan kutsal ocaklar, ilimiz Arkeoloji ve Etnografya Müzesinde sergilenecektir. Bu önemli çalışmaya katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.''