Elbistan’da köpekbalığının atası sayılan 20 milyon yıllık megalodon dişi bulundu

"NUH TUFANI İLE AYNI DÖNEMDE GERÇEKLEŞMİŞ OLABİLİR"

Elbistan ve çevresindeki okyanusun çekilmesinin Nuh Tufanı ile aynı dönemde gerçekleştiği yönünde tahminler bulunduğunu anlatan Yurtsever, “Şuan 1 kilo 612 kilogram ağırlığı var. Bu keşif, Elbistan’ın okyanus oluşumunu tamamladığını gösteriyor. Bilim adamlarının tahminlerine Nuh Tufanı'na denk gelen bir zaman, 20 milyon yıl önce nesli tükenen bir hayvana ait diş. Elbistan’ın da daha önceden okyanus olduğunu ispatlayan çeşitli fosiller dağlarda bulundu zaten” şeklinde konuştu.



Dişin temizliğinin de uzman ekiplerce yapılacağına değinen Yavuz Yurtsever, “Bu diş, arkeologlarca temizlenecek. Tahmini olarak 0,25 santimlik bir tabaka var. Dışındaki kayaç yapısı ve katılaşmış kısım ayrıldıktan sonra orijinal diş ortaya çıkacak. Orijinal dişi de müzeye teslim edeceğiz” dedi.