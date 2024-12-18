Eleştirmenler seçti: 2024 yılının en iyi performansları

Önde gelen sinema sitelerinden IndieWire, 177 eleştirmenin seçimlerine göre yılın en iyi filmlerini, en iyi yönetmenlerini ve en iyi performanslarını açıkladı. Listede Oscar Ödülleri'nin kısa listesine girmeyi başaran birçok yapım yer alıyor.

Eleştirmenler seçti: 2024 yılının en iyi performansları - 1

EN İYİ FİLM

1. Anora

2. The Brutalist

3. Nickel Boys

4. All We Imagine as Light

5. Challengers

6.  I Saw the TV Glow

7. The Substance

8. Dune: Part Two

9.  Do Not Expect Too Much from the End of the World 

10.  Hard Truths

N-LIFE HABERLERİ

Eleştirmenler seçti: 2024 yılının en iyi performansları - 2

EN İYİ YÖNETMENLER

1. Brady Corbet, “The Brutalist”

2. RaMell Ross, “Nickel Boys”

3. Sean Baker, “Anora”

4. Payal Kapadia, “All We Imagine as Light”

5. Luca Guadagnino, “Challengers”

6. Jane Schoenbrun, “I Saw the TV Glow”

7. Coralie Fargeat, “The Substance”

8. Jacques Audiard, “Emilia Perez”

9. Bertrand Bonello, “The Beast”

10. Edward Berger, “Conclave”

Eleştirmenler seçti: 2024 yılının en iyi performansları - 3

EN İYİ PERFORMANSLAR

1. Marianne Jean-Baptiste, “Hard Truths”

2. Adrien Brody, “The Brutalist”

3. Mikey Madison, “Anora”

4. Demi Moore, “The Substance”

5. Ilinca Manolache, “Do Not Expect Too Much from the End of the World”

6. Nicole Kidman, “Babygirl”

7. Colman Domingo, “Sing Sing”

8. Daniel Craig, “Queer”

9. Lea Seydoux, “The Beast”

10. TIE: Fernanda Torres, “I’m Still Here”/Josh Hartnett, “Trap

Eleştirmenler seçti: 2024 yılının en iyi performansları - 4

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ

1. Nickel Boys

2. The Brutalist

3. Nosferatu

4. All We Imagine as Light

5. Challengers

6. Dune: Part Two

7.  I Saw the TV Glow

8.  The Girl with the Needle

9. Inside the Yellow Cocoon Shell”

10. “Conclave

Eleştirmenler seçti: 2024 yılının en iyi performansları - 5

EN İYİ SENARYO

1. Anora

2. A Real Pain

3. The Brutalist

4. Challengers

5. Conclave

6. The Substance

7. All We Imagine as Light

8. Janet Planet

9. Nickel Boys

10. I Saw the TV Glow

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