Eleştirmenler seçti: 2024 yılının en iyi performansları
Önde gelen sinema sitelerinden IndieWire, 177 eleştirmenin seçimlerine göre yılın en iyi filmlerini, en iyi yönetmenlerini ve en iyi performanslarını açıkladı. Listede Oscar Ödülleri'nin kısa listesine girmeyi başaran birçok yapım yer alıyor.
EN İYİ FİLM
1. Anora
2. The Brutalist
3. Nickel Boys
4. All We Imagine as Light
5. Challengers
6. I Saw the TV Glow
7. The Substance
8. Dune: Part Two
9. Do Not Expect Too Much from the End of the World
10. Hard Truths