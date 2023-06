Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi filmleri

42- NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS (2020)

24 Ocak 2020'de Sundance Film Festivali'nde prömiyer yapan "Never Rarely Sometimes Always" filmi, istemediği gebeliği konusunda medikal destek almak için kuzeni Skylar ile birlikte New York'a bir yolculuğa çıkan genç Autumn'ın hikayesini anlatıyor.