Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi filmleri

38- CHILDREN OF MEN (2006)

Başrollerini Clive Owen, Clare-Hope Ashitey, Julianne Moore'un paylaştığı bilimkurgu temalı filmin konusu şöyle:



Dünyanın en genç insanı on sekiz yaşındayken ölmüştür ve insanlık, neslinin tükenme olasılığı ile karşı karşıyadır. 2027 yılı itibari ile dünya, hiçbir şekilde anlam verilemeyen olaylara sahne olmaktadır. Artık üremek diye bir şey yoktur. Bu durum siyasi açıdan da tüm dengeleri sarsar.