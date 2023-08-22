Eleştirmenler seçti: Gişe rekoru kırsa da beklentiyi karşılayamayan 8 film
Sinema tarihinde dünya çapında 1 milyar doların üstünde hasılat elde eden 50'den fazla film bulunuyor. Eleştirmenler 1 milyar dolar barajını geçen en iyi 8 filmi seçti. Bazı filmler ise gişede elde ettikleri rakamlarla adından söz ettirse de eleştirmenlere göre beklentiyi karşılamada yetersiz kaldı. İşte Insider'a göre 1 milyar dolardan daha fazla hasılat elde eden en kötü 8 film...
ELEŞTİRMENLERE GÖRE EN İYİ FİLMLER
Toy Story 3 (2010)
Serinin en iyi filmlerinden biri olarak görülen Toy Story 3, duygusal sahneleriyle tam not aldı.