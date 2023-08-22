Eleştirmenler seçti: Gişe rekoru kırsalar da beklentiyi karşılayamayan 8 film

Sinema tarihinde dünya çapında 1 milyar doların üstünde hasılat elde eden 50'den fazla film bulunuyor. Eleştirmenler 1 milyar dolar barajını geçen en iyi 8 filmi seçti. Bazı filmler ise gişede elde ettikleri rakamlarla adından söz ettirse de eleştirmenlere göre beklentiyi karşılamada yetersiz kaldı. İşte Insider'a göre 1 milyar dolardan daha fazla hasılat elde eden en kötü 8 film...

Eleştirmenler seçti: Gişe rekoru kırsalar da beklentiyi karşılayamayan 8 film - 1

ELEŞTİRMENLERE GÖRE EN İYİ FİLMLER

Toy Story 3 (2010)

Serinin en iyi filmlerinden biri olarak görülen Toy Story 3, duygusal sahneleriyle tam not aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Eleştirmenler seçti: Gişe rekoru kırsalar da beklentiyi karşılayamayan 8 film - 2

Top Gun: Maverick (2022)

Tom Cruise'un kariyerinin en yüksek hasılatını elde etmesini sağlayan film, orijinalinden bile daha çok seviliyor.

Eleştirmenler seçti: Gişe rekoru kırsalar da beklentiyi karşılayamayan 8 film - 3

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2

Serinin son film, Harry Potter ve arkadaşlarının hikayesini mükemmel bir final ile kapatıyor.

Eleştirmenler seçti: Gişe rekoru kırsalar da beklentiyi karşılayamayan 8 film - 4

Black Panther (2018)

Marvel evreninin ünlü kahramanı Black Panther'ın ilk solo filmi, aile, kabullenme ve terk edilme gibi temaları çok iyi bir şekilde işlemesiyle övgü topluyor.

Eleştirmenler seçti: Gişe rekoru kırsalar da beklentiyi karşılayamayan 8 film - 5

Zootopia (2016)

Bir tavşanın polis olma hayalini konu alan film, sunduğu temalar ve eğlenceli diyaloglarıyla çok seviliyor.

Eleştirmenler seçti: Gişe rekoru kırsalar da beklentiyi karşılayamayan 8 film - 6

Toy Story 4 (2019) 

Serisinin son filmi, yeni karakterleri ve işlediği konularla beğeni kazandı.

Eleştirmenler seçti: Gişe rekoru kırsalar da beklentiyi karşılayamayan 8 film - 7

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)

Peter Jackson'ın yönettiği film, 20 sene sonra bile izleyiciyi her sahnede etkilemeyi başarıyor.

Eleştirmenler seçti: Gişe rekoru kırsalar da beklentiyi karşılayamayan 8 film - 8

Kara Şövalye (2008)

Kara Şövalye üçlemesinin ikinci film, Heath Ledger ve Christian Bale'in performanslarıyla en iyi Batman filmlerinden biri olarak gösteriliyor.

Eleştirmenler seçti: Gişe rekoru kırsalar da beklentiyi karşılayamayan 8 film - 9

ELEŞTİRMENLERE GÖRE EN KÖTÜ FİLMLER

Aslan Kral (2019)

Orijinal Aslan Kral filminin "live action" tekniğiyle çekimi, gişede başarılı olsa da eleştirmenler tarafından sevilmedi.

Eleştirmenler seçti: Gişe rekoru kırsalar da beklentiyi karşılayamayan 8 film - 10

Yıldız Savaşları: Bölüm 1 – Gizli Tehlike (1999)

Film, Yıldız Savaşları serisinin belki de en kötü filmi olarak nitelendiriliyor.

Eleştirmenler seçti: Gişe rekoru kırsalar da beklentiyi karşılayamayan 8 film - 11

Alis Harikalar Diyarında (2010)

Tim Burton'ın Alis Harikalar Diyarında uyarlaması, görsel bir şölen sunuyor ancak filmin tek çekici yanının görsel efektleri olduğu vurgulanıyor.

Eleştirmenler seçti: Gişe rekoru kırsalar da beklentiyi karşılayamayan 8 film - 12

Jurassic World: Fallen Kingdom (2018)

Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard'ın başrolde olduğu film, başarılı gişe rakamına rağmen beklentileri karşılayamadı.

Eleştirmenler seçti: Gişe rekoru kırsalar da beklentiyi karşılayamayan 8 film - 13

Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü (2011)

Shia LaBeouf'un başrolde olduğu son Transformers filmi, Megan Fox yerine model Rosie Huntington-Whiteley gelmesine rağmen "karmaşık" ve "ruhsuz" olarak nitelendirildi.

Eleştirmenler seçti: Gişe rekoru kırsalar da beklentiyi karşılayamayan 8 film - 14

Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde (2011)

Gore Verbinski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film, Penelope Cruz'un da dahil olmasıyla beklentiyi artırsa da "durgun" ve "mantıksız" bulundu.

Eleştirmenler seçti: Gişe rekoru kırsalar da beklentiyi karşılayamayan 8 film - 15

Jurassic World: Hakimiyet (2022)

Serinin orijinal kadrosu ve yeni üyeleri bu filmde güçlü bir birliktelik oluştursa da hikayedeki tutarsızlıklar filmi başarısız kılıyor.

Eleştirmenler seçti: Gişe rekoru kırsalar da beklentiyi karşılayamayan 8 film - 16

Transformers: Age of Extinction (2014)

Mark Wahlberg'ün başrolünü üstlendiği film, uzun süresi ve serinin ilk üç filminin yıldızı Shia Labeouf'u göz ardı etmesiyle hayal kırıklığı yarattı.

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