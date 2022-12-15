Ellen Show'da DJ'lik yapan Stephen Boss 40 yaşında hayatını kaybetti

Ellen DeGeneres Show’da DJ’lik yapan Stephen “tWitch” Boss 40 yaşında yaşamını yitirdi.
Weslie, Maddox ve Zaia adında üç çocuğu olan DJ’in ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı. Ancak TMZ, DJ’in intihar ettiğine dair bazı iddialarda bulundu.
Talk şovunda DJ’lik yapan Boss hakkında konuşan ABD’li sunucu Ellen DeGeneres üzüntüsünü Twitter’da dile getirdi.
Bir dönem program çalışanlarına kötü muamele yaptığı gibi iddialarla gündeme gelen DeGeneres “Stephen aileden biriydi. Onu tüm kalbimle sevdim ve onu çok özleyeceğim” ifadelerini kullandı.
DJ'in ölüm haberini 34 yaşındaki eşi Allison Holker Boss duyurdu.