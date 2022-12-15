Ellen Show'da DJ'lik yapan Stephen Boss 40 yaşında hayatını kaybetti

Amerika’nın sevilen talk şovlarından Ellen DeGeneres Show’da DJ’lik yapan Stephen “tWitch” Boss 40 yaşında hayata veda etti.

Ellen Show'da DJ'lik yapan Stephen Boss 40 yaşında hayatını kaybetti - 1

Ellen DeGeneres Show’da DJ’lik yapan Stephen “tWitch” Boss 40 yaşında yaşamını yitirdi.

Ellen Show'da DJ'lik yapan Stephen Boss 40 yaşında hayatını kaybetti - 2

Weslie, Maddox ve Zaia adında üç çocuğu olan DJ’in ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı. Ancak TMZ, DJ’in intihar ettiğine dair bazı iddialarda bulundu.

Talk şovunda DJ’lik yapan Boss hakkında konuşan ABD’li sunucu Ellen DeGeneres üzüntüsünü Twitter’da dile getirdi.

Ellen Show'da DJ'lik yapan Stephen Boss 40 yaşında hayatını kaybetti - 3

"AİLEDEN BİRİYDİ"

Bir dönem program çalışanlarına kötü muamele yaptığı gibi iddialarla gündeme gelen DeGeneres “Stephen aileden biriydi. Onu tüm kalbimle sevdim ve onu çok özleyeceğim” ifadelerini kullandı.

Ellen Show'da DJ'lik yapan Stephen Boss 40 yaşında hayatını kaybetti - 4

DJ'in ölüm haberini 34 yaşındaki eşi Allison Holker Boss duyurdu.

N-LIFE HABERLERİ

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