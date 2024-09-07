Elton John: Mezar taşıma harika bir baba olduğumu yazın

Görme sorunuyla mücadele ettiğini açıklayan 77 yaşındaki usta sanatçı Sir Elton John ilk kez bir etkinliğe katıldı.

Elton John: Mezar taşıma harika bir baba olduğumu yazın - 1

GÖRME KAYBI YAŞIYOR

Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı Elton John, şiddetli göz enfeksiyonu nedeniyle bir gözünde görme kaybı yaşadğını açıkladı. 77 yaşındaki yıldız, Instagram hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yaz boyunca, maalesef sadece bir gözümde sınırlı görüşe sahip olmama neden olan ciddi bir göz enfeksiyonuyla uğraşıyorum. İyileşiyorum, ancak bu son derece yavaş bir süreç ve etkilenen gözün görüşünün geri gelmesi biraz zaman alacak. Son birkaç haftadır bana çok iyi bakan mükemmel doktor ve hemşire ekibine ve aileme çok minnettarım."

N-LIFE HABERLERİ

Elton John: Mezar taşıma harika bir baba olduğumu yazın - 2

"MEZAR TAŞIMA BUNLARI YAZIN"

Görme kaybı açıklamasının ardından John, Toronto Film Festivali'ne katıldı.

"Elton John: Never Too Late" filminin prömiyerine katılan John, "Mezar taşımda bir milyon plak sattığımın yazmasını istemiyorum. Harika bir baba ve harika bir koca olduğumun yazılmasını istiyorum" dedi.

Elton John: Mezar taşıma harika bir baba olduğumu yazın - 3

Gözyaşlarını tutamayan sanatçı "Müzik yapmaya devam etmek isityorum ancak evde ailemle olmak istiyorum. 1 numaralı bir albüme sahip olmak beş dakikalığına gerçekten güzel bir his ancak ailem, bir ömür benimle" dedi.

Elton John: Mezar taşıma harika bir baba olduğumu yazın - 4

"KEŞKE SİZİ GÖREBİLSEYDİM AMA GÖREMİYORUM"

77 yaşında olan John, "Hayatımın en iyi zamanını geçiriyorum, gözüm dışında. Keşke sizi görebilseydim ama göremiyorum" ifadelerini kullandı.

"Never Too Late", John'un dünyanın en büyük rock yıldızlarından biri olma yolculuğunu, 1975'te Los Angeles'taki Dodger Stadyumu'nda 100 binden fazla hayrana ve 2022'de "Farewell Yellow Brick Road" turnesinin son durağında verdiği çığır açıcı performanslarını konu alıyor.

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