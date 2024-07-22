Elvis Presley'nin eşyalarının orijinalliği tartışma konusu oldu

Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'nin eşyalarını açık artırmaya çıkaran bir müzayede evi, sattığı bazı eşyaların gerçek olmadığı iddiaları nedeniyle tepkilerin odağı oldu.

Elvis Presley'nin eşyalarının orijinalliği tartışma konusu oldu - 1

Elvis Presley'e ait hatıra eşyaları satan bir müzayede evi, Graceland yöneticileri tarafından suçlandı. Müzayede evinin sattığı bazı eşyaların, Presley'ye ait olmadığı düşünülüyor.

Geçtiğimiz günlerde Priscilla Presley, müzayede evinin kendisini finansal anlamda suistimal ettiğini öne sürmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

Elvis Presley'nin eşyalarının orijinalliği tartışma konusu oldu - 2

Elvis Presley Enterprises'ın yönetici ortağı Joel Weinshanker, geçtiğimiz günlerde NBC News'e, müzayede evi GWS Auctions ile ilgili endişelerini dile getirdi.

Weinshanker, efsanevi şarkıcının 1972'de giydiği söylenen siyah bir ceketin satışa sunulduğunu fark ettiğinde şüphelendiğini söyledi. Ancak ceketin, hala Graceland'in özel koleksiyonunda bulunduğunu iddia etti.

Elvis Presley'nin eşyalarının orijinalliği tartışma konusu oldu - 3

BİRÇOK EŞYA GERÇEK OLMAYABİLİR

Weinshanker “O ceketin sadece bir tane yapıldığını biliyoruz ve tahmin edin ne oldu? Arşivlerimizde var” dedi. NBC News muhabirleri, Elvis'in Memphis'teki malikanesini ziyaret ettiklerini, ceketi ve faturasını gördüklerini belirtti. GWS Müzayede evi tarafından satılan ve Graceland yöneticilerinin sorguladığı diğer hatıra eşyaları arasında Elvis'in birçok mücevheri ve hiçbir zaman uçmadığı ve Presley'nin yalnızca birkaç aylığına sahip olduğunu iddia ettiği özel jeti yer alıyor.

Graceland yöneticileri ayrıca GWS Müzayede evi tarafından satılan ve Priscilla tarafından yazılan ve orijinal olduklarını belirten mektuplarla birlikte satılan bazı öğelerden de endişe duyduklarını söyledi.

Elvis Presley'nin eşyalarının orijinalliği tartışma konusu oldu - 4

NEDEN BİR DAHA EVLENMEDİ?

ABD'li Rock'n' Roll efsanesi Elvis Presley ile 1967 ile 1973 yıllar arasında evli kalan Priscilla Presley bir daha evlenmemesiyle ilgili konuşmuştu.

Presley, 1977 yılında 42 yaşında hayatını kaybeden Elvis Presley ile ayrıldıktan sonra neden tekrar evlenmediğini açıkladı. Elvis Presley yaşadığı müddetçe yeniden evlenmeme yemini ettiği iddia edilen Priscilla Presley, söylentileri doğruladı.

People'a konuşan Presley, "Bunu kaldırabileceğini düşünmüyordum" dedi.

Elvis Presley'nin eşyalarının orijinalliği tartışma konusu oldu - 5

Yıldız "Dürüst olmak gerekirse, Elvis'ten sonra kimseyle evlenmek istemedim. Öyle bir arzum yoktu. Kimse onun gibi olamazdı" ifadelerini kullandı.

Neden yalnızca bir çocukları olduğu sorusuna da cevap veren Priscilla Presley "Elvis çok meşguldü. Lisa küçükken onun yanında olamadığı için de biraz suçluluk hissediyordu" dedi.

Elvis Presley'nin eşyalarının orijinalliği tartışma konusu oldu - 6

Priscilla Presley, 1987 yılında Marco Garibaldi ile Navarone Garibaldi adında bir erkek çocuk sahibi oldu. Çift 2006 yılında ayrıldı.

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