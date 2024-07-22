Elvis Presley'nin eşyalarının orijinalliği tartışma konusu oldu
Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'nin eşyalarını açık artırmaya çıkaran bir müzayede evi, sattığı bazı eşyaların gerçek olmadığı iddiaları nedeniyle tepkilerin odağı oldu.
Elvis Presley'e ait hatıra eşyaları satan bir müzayede evi, Graceland yöneticileri tarafından suçlandı. Müzayede evinin sattığı bazı eşyaların, Presley'ye ait olmadığı düşünülüyor.
Geçtiğimiz günlerde Priscilla Presley, müzayede evinin kendisini finansal anlamda suistimal ettiğini öne sürmüştü.