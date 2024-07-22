Elvis Presley'nin eşyalarının orijinalliği tartışma konusu oldu

BİRÇOK EŞYA GERÇEK OLMAYABİLİR

Weinshanker “O ceketin sadece bir tane yapıldığını biliyoruz ve tahmin edin ne oldu? Arşivlerimizde var” dedi. NBC News muhabirleri, Elvis'in Memphis'teki malikanesini ziyaret ettiklerini, ceketi ve faturasını gördüklerini belirtti. GWS Müzayede evi tarafından satılan ve Graceland yöneticilerinin sorguladığı diğer hatıra eşyaları arasında Elvis'in birçok mücevheri ve hiçbir zaman uçmadığı ve Presley'nin yalnızca birkaç aylığına sahip olduğunu iddia ettiği özel jeti yer alıyor.

Graceland yöneticileri ayrıca GWS Müzayede evi tarafından satılan ve Priscilla tarafından yazılan ve orijinal olduklarını belirten mektuplarla birlikte satılan bazı öğelerden de endişe duyduklarını söyledi.