Emily Blunt ve Matt Damon'dan öpüşme sahnesi taktikleri

"Oppenheimer" filminde başrolleri paylaşan Emily Blunt ve Matt Damon, öpüşme sahnelerinde nelere dikkaT ettiklerini anlattı. Blunt, "Görgü kurallarına uymalısınız" derken, Damon da "Birinin nefesi kokuyorsa bunu ona söylemelisiniz" fikrini savundu.

Emily Blunt ve Matt Damon'dan öpüşme sahnesi taktikleri - 1

Pek çok oyuncunun kameralar önünde kötü öpüşme anısı var. Emily Blunt, kamera önündeki öpüşmelerini ilgili tüm taraflar için daha acısız ve keyifli hale getirmek için yapılması gerekenleri anlattı.

40 yaşındaki İngiliz oyuncu, aon röportajında, bir filmde öpüşme sahnesine hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini sıraladı.

N-LIFE HABERLERİ

Emily Blunt ve Matt Damon'dan öpüşme sahnesi taktikleri - 2

Cillian Murphy, Matt Damon, Florence Pugh ve Robert Downey Jr. ile başrolleri paylaştığı "Oppenheimer" filmi dün seyirciyle buluşan Blunt, LadBible'a verdiği röportajda, "Samimi sahneleri sevdiğinizde, görgü kurallarına uymalısınız. Dişlerinizi fırçalamanız, biraz gargara yapmanız, damağınıza biraz sakız yapıştırmanız gerekiyor. Sonra öpüşebiliriz" ifadesini kullandı.

Emily Blunt ve Matt Damon'dan öpüşme sahnesi taktikleri - 3

Matt Damon da aynı röportajda rol arkadaşlarını öpme konusunda "Birinin nefesi kokuyorsa bunu ona söylemelisin" fikrini Blunt ile paylaştı.

Emily Blunt ve Matt Damon'dan öpüşme sahnesi taktikleri - 4

Her iki oyuncu da birine ağzının koktuğunu söylemek yerine sakız isteyip istemediğini sorduklarını açıkladı.

Emily Blunt ve Matt Damon'dan öpüşme sahnesi taktikleri - 5

Damon daha sonra Scarlett Johansson'ı "Düşler Bahçesi"nin çekimlerinde öptüğünü anlatarak, aktrisi öpmek zorunda kalmanın "felaket" olduğu şakasını yaptı. 

Oyuncu, "Bunun benim için ne kadar berbat olduğunu hayal edebiliyor musunuz?" dedi ve şunları söyledi:

"Öğle yemeğine gitmiştik ve ikimiz de çekimlerin bittiğini düşünüyorduk. Öğle yemeğinde soğanlı bir sandviç yemişti ve içeri girdiğinde Cameron Crowe kamerayı kurmuştu. Öpücüğün çok yakın çekimiydi ve Johansson 'Lanet olsun, tam olarak daha şimdi soğanlı bir sandviç yedim!' dedi."

Damon, sahnenin geri kalanı boyunca soğan kokan nefesi yüzünden Johansson'la dalga geçtiğini söyledi.

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