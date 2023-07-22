Emily Blunt ve Matt Damon'dan öpüşme sahnesi taktikleri
"Oppenheimer" filminde başrolleri paylaşan Emily Blunt ve Matt Damon, öpüşme sahnelerinde nelere dikkaT ettiklerini anlattı. Blunt, "Görgü kurallarına uymalısınız" derken, Damon da "Birinin nefesi kokuyorsa bunu ona söylemelisiniz" fikrini savundu.
Pek çok oyuncunun kameralar önünde kötü öpüşme anısı var. Emily Blunt, kamera önündeki öpüşmelerini ilgili tüm taraflar için daha acısız ve keyifli hale getirmek için yapılması gerekenleri anlattı.
40 yaşındaki İngiliz oyuncu, aon röportajında, bir filmde öpüşme sahnesine hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini sıraladı.