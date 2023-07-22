Emily Blunt ve Matt Damon'dan öpüşme sahnesi taktikleri

Damon daha sonra Scarlett Johansson'ı "Düşler Bahçesi"nin çekimlerinde öptüğünü anlatarak, aktrisi öpmek zorunda kalmanın "felaket" olduğu şakasını yaptı.

Oyuncu, "Bunun benim için ne kadar berbat olduğunu hayal edebiliyor musunuz?" dedi ve şunları söyledi:

"Öğle yemeğine gitmiştik ve ikimiz de çekimlerin bittiğini düşünüyorduk. Öğle yemeğinde soğanlı bir sandviç yemişti ve içeri girdiğinde Cameron Crowe kamerayı kurmuştu. Öpücüğün çok yakın çekimiydi ve Johansson 'Lanet olsun, tam olarak daha şimdi soğanlı bir sandviç yedim!' dedi."

Damon, sahnenin geri kalanı boyunca soğan kokan nefesi yüzünden Johansson'la dalga geçtiğini söyledi.