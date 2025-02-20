Emin Gümüşkaya için Bursa'da tören düzenlendi: "Bizi gerçekten çok güldürüyordu"
Akciğer yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybeden sinema, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Emin Gümüşkaya için Bursa Devlet Tiyatrosu'nda tören düzenlendi.
Tiyatro ve dizi oyuncusu Emin Gümüşkaya, tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti.
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı "Seyyar Tayyar" karakteriyle televizyon izleyicisinin gönlünde yer edinen Gümüşkaya'nın cenazesi Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Sahnesi'ne getirildi.