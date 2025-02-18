Emin Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Emin Gümüşkaya hangi dizilerde oynadı?

Sinema ve dizi oyuncusu Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti. Türk dizi ve sinema tarihi için önemli isimlerden birisi olan Gümüşkaya, “Çocuklar Duymasın” dizisinde canlandırdığı “Seyyar Tayyar” karakteriyle hafızalara kazındı. Dizi kariyerinin yanı sıra Hanzap, Morg, Atçalı Kel Mehmet, Şeytanın Çocukları, Merdiven Baba gibi sinema filmlerinde rol aldı. Sanat dünyasından birçok oyuncu Emin Gümüşkaya’nın vefat haberinin ardından taziye mesajları paylaştı. Peki Emin Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte, biyografisi…