Emin Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Emin Gümüşkaya hangi dizilerde oynadı?

Sinema ve dizi oyuncusu Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti. Türk dizi ve sinema tarihi için önemli isimlerden birisi olan Gümüşkaya, “Çocuklar Duymasın” dizisinde canlandırdığı “Seyyar Tayyar” karakteriyle hafızalara kazındı. Dizi kariyerinin yanı sıra Hanzap, Morg, Atçalı Kel Mehmet, Şeytanın Çocukları, Merdiven Baba gibi sinema filmlerinde rol aldı. Sanat dünyasından birçok oyuncu Emin Gümüşkaya’nın vefat haberinin ardından taziye mesajları paylaştı. Peki Emin Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte, biyografisi…

Emin Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Emin Gümüşkaya hangi dizilerde oynadı? - 1

Sinema ve dizi oyuncusu Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti. Türk dizi ve sinema tarihi için önemli isimlerden birisi olan Gümüşkaya, “Çocuklar Duymasın” dizisinde canlandırdığı “Seyyar Tayyar” karakteriyle hafızalara kazındı. Dizi kariyerinin yanı sıra Hanzap, Morg, Atçalı Kel Mehmet, Şeytanın Çocukları, Merdiven Baba gibi sinema filmlerinde rol aldı. Sanat dünyasından birçok oyuncu Emin Gümüşkaya’nın vefat haberinin ardından taziye mesajları paylaştı. Peki Emin Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte, biyografisi…

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Emin Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Emin Gümüşkaya hangi dizilerde oynadı? - 2

EMİN GÜMÜŞKAYA KİMDİR?

 Emin Gümüşkaya, 10 Ocak 1948 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Devlet Konservatuvarı mezunu olan Emin Gümüşkaya, son olarak Hanzap isimli sinema filminde rol almıştı. 

Uzun yıllar boyunca birçok tiyatro oyununda ve televizyon dizisinde rol alan Gümüşkaya, 2002 yılında Devlet Tiyatrolarından emekli oldu.

Emin Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Emin Gümüşkaya hangi dizilerde oynadı? - 3

1996-1998 ve 1999-2001 yıllarında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Müdürü görevinde bulundu. Emin Gümüşkaya, 12 Şubat 2001 yılında tiyatrocu Belgin Bilgin ile hayatını birleştirdi.

Sanat hayatına ara vermeden devam eden usta oyuncu, 56 film ve dizide rol aldı. Çocuklar Duymasın adlı yapımda canlandırdığı “Seyyar Tayyar” karakteriyle hafızalarda yer etti.

Emin Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Emin Gümüşkaya hangi dizilerde oynadı? - 4

2015 yılında senaryosunu Birol Güven‘in yazıp yapımcılığını da Birol Güven‘in yaptığı ve yönetmenliğini Hasan Tolga Pulat‘ın yaptığı “Merdiven Baba” adlı sinema filminde Hacı Ali Konuk, Esra Dermancıoğlu, Emin Gümüşkaya, Aşkın Şenol, Özlem Balcı ile beraber oynadı.

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