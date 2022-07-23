Eminem'in resmi Spotify hesabına Türkçe şarkı eklendi

Haberler - ntv.com.tr | 23.07.2022 - 11:49 - Son Güncelleme : 23.07.2022 - 11:50
Dünyaca ünlü rap şarkıcı Eminem'in Spotify hesabına girenler oldukça enteresan bir durumla karşılaştı.
Rapçi ile aynı ismi taşıyan bir türkücünün Eminem’in resmi Spotify listesinde yer alması herkesi şaşırttı.
Karadenizli şarkıcı Eminem’in "Kıvır (Boşveriver)" adlı şarkısı yanlışlıkla rapçinin sayfasına yüklendi.
Spotify'da aylık 53 milyon dinleyicisi olan Eminem’in profiline nasıl girdiği henüz bilinmiyor.
Rapçinin tarzından oldukça farklı olan “Kıvır” şarkısının profilde belirmesi ise sosyal medyada komedi malzemesi oldu.