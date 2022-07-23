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Eminem'in resmi Spotify hesabına Türkçe şarkı eklendi

Haberler - ntv.com.tr | 23.07.2022 - 11:49 - Son Güncelleme : 23.07.2022 - 11:50

Ünlü Rapçi Eminem’in resmi Spotify hesabında aynı isimdeki bir türkücünün şarkısının yüklenmesi gündem oldu.

Eminem'in resmi Spotify hesabına Türkçe şarkı eklendi - 1

Dünyaca ünlü rap şarkıcı Eminem'in hesabına girenler oldukça enteresan bir durumla karşılaştı.

Eminem'in resmi Spotify hesabına Türkçe şarkı eklendi - 2

AYNI İSMİ TAŞIYORLAR

Rapçi ile aynı ismi taşıyan bir türkücünün Eminem’in resmi Spotify listesinde yer alması herkesi şaşırttı.

Eminem'in resmi Spotify hesabına Türkçe şarkı eklendi - 3

Karadenizli şarkıcı Eminem’in "Kıvır (Boşveriver)" adlı şarkısı yanlışlıkla rapçinin sayfasına yüklendi.

Eminem'in resmi Spotify hesabına Türkçe şarkı eklendi - 4

Spotify'da aylık 53 milyon dinleyicisi olan Eminem’in profiline nasıl girdiği henüz bilinmiyor.

Eminem'in resmi Spotify hesabına Türkçe şarkı eklendi - 5

Rapçinin tarzından oldukça farklı olan “Kıvır” şarkısının profilde belirmesi ise sosyal medyada komedi malzemesi oldu.

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