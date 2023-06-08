Emmy ödüllü oyuncu Jodie Comer, New York'taki hava kirliliği nedeniyle Broadway şovunu erken bitirdi

"Killing Eve" dizisindeki rolüyle Emmy'de En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olan İngiliz oyuncu Jodie Comer, New York'taki hava kirliliği nedeniyle Broadway şovunu erken bitirmek zorunda kaldı. Oyuncu, nefes almakta zorlandığı için sahnede yalnızca 10 dakika kalabildi.

Emmy ödüllü oyuncu Jodie Comer, New York'taki hava kirliliği nedeniyle Broadway şovunu erken bitirdi - 1

"Vilannelle" rolüyle 2019 yılında Emmy ödülünün sahibi olan İngiliz oyuncu Jodie Comer, şu sıralar Broadway'de "Prima Facie" adlı oyunla gündemde.

N-LIFE HABERLERİ

Emmy ödüllü oyuncu Jodie Comer, New York'taki hava kirliliği nedeniyle Broadway şovunu erken bitirdi - 2

Oyuncu 7 Haziran'daki gösterisi esnasında nefes almakta zorlandığını belirtti. Kanada'daki orman yangınları nedeniyle şu sıralar New York  genelinde hava kalitesi kritik seviyede.

Emmy ödüllü oyuncu Jodie Comer, New York'taki hava kirliliği nedeniyle Broadway şovunu erken bitirdi - 3

"NEFES ALAMIYORUM"

Oyuncu, sahnede 10 dakika kaldıktan sonra "Nefes alamıyorum" diyerek oyunu erken bitirdi.

Emmy ödüllü oyuncu Jodie Comer, New York'taki hava kirliliği nedeniyle Broadway şovunu erken bitirdi - 4

Comer'ın sahneden inmesinin ardından oyun, yedek oyuncu Dani Arlington'un rolü devralmasıyla yeniden başladı.

Emmy ödüllü oyuncu Jodie Comer, New York'taki hava kirliliği nedeniyle Broadway şovunu erken bitirdi - 5

Comer'ın başrolünde olduğu Prima Facie, 4 Tony ödülüne aday gösterilmişti.

Emmy ödüllü oyuncu Jodie Comer, New York'taki hava kirliliği nedeniyle Broadway şovunu erken bitirdi - 6

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

New York, Kanada'da günlerdir devam eden orman yangınlarından oluşan dumanların etkisi altında kaldı. New York şehrinde hava kalitesi seviyesini turuncu renkten 165 kırmızı renge çıkardı.

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