Emmy ödüllü oyuncu Jodie Comer, New York'taki hava kirliliği nedeniyle Broadway şovunu erken bitirdi

"Vilannelle" rolüyle 2019 yılında Emmy ödülünün sahibi olan İngiliz oyuncu Jodie Comer, şu sıralar Broadway'de "Prima Facie" adlı oyunla gündemde.
Oyuncu 7 Haziran'daki gösterisi esnasında nefes almakta zorlandığını belirtti. Kanada'daki orman yangınları nedeniyle şu sıralar New York genelinde hava kalitesi kritik seviyede.
Oyuncu, sahnede 10 dakika kaldıktan sonra "Nefes alamıyorum" diyerek oyunu erken bitirdi.
Comer'ın sahneden inmesinin ardından oyun, yedek oyuncu Dani Arlington'un rolü devralmasıyla yeniden başladı.
Comer'ın başrolünde olduğu Prima Facie, 4 Tony ödülüne aday gösterilmişti.
New York, Kanada'da günlerdir devam eden orman yangınlarından oluşan dumanların etkisi altında kaldı. New York şehrinde hava kalitesi seviyesini turuncu renkten 165 kırmızı renge çıkardı.