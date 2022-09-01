Emmy ödüllü oyuncu Zendaya 25. yaşını kutluyor

Büyük bir ailede büyüdüğünü belirten oyuncu, "Kendimi sıradan bir kız olarak görüyorum. Hayatımın normal olmadığının farkındayım ama olabildiğince köklerime bağlı kalmaya çalışıyorum. Ailem bu konuda çok destek oluyor" ifadelerini kullandı.