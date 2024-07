EMMY'YE ADAY GÖSTERİLDİ

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 76'ncısı düzenlenecek Emmy Ödülleri'nin adayları ise dün açıklandı. Yılın en iyi dizileri arasında gösterilen "Shogun" 25 adaylık kazanarak, Emmy Ödülleri'ne damga vurdu.

Selena Gomez ise "Only Murders in the Building" adlı dizideki performansıyla komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi.

EMMY ADAYLARI