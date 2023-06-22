En az üç Yunan'dan biri baklavanın Türklere ait olduğunu düşünüyor

Araştırmaya göre, Yunanistan'da her üç kişiden en az biri Avrupa Birliği'nin (AB) tescil ettiği ilk Türk lezzeti baklavanın Türkiye'ye ait olduğunu düşünüyor. Yunanlar cevizli baklavayı tercih ederken Türkler ise fıstıklı baklavayı seviyor.

En az üç Yunan'dan biri baklavanın Türklere ait olduğunu düşünüyor - 1

Areda Survey araştırma şirketinin yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla iki ülkede eş zamanlı yaptığı ankete göre, Yunanların yüzde 37,3'ü baklavanın Türkiye'ye özgü olduğu düşüncesinde, yüzde 62,7'si ise Yunan tatlısı olduğuna inanıyor.

N-LIFE HABERLERİ

En az üç Yunan'dan biri baklavanın Türklere ait olduğunu düşünüyor - 2

Türkiye'de baklavanın Türk lezzeti olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 95,4.

En az üç Yunan'dan biri baklavanın Türklere ait olduğunu düşünüyor - 3

YUNANLAR CEVİZLİ, TÜRKLER FISTIKLI BAKLAVA SEVİYOR

Türklerin yüzde 56,5'i baklavayı fıstıklı tercih ediyor, geri kalanı cevizli seviyor.

En az üç Yunan'dan biri baklavanın Türklere ait olduğunu düşünüyor - 4

Yunanlarda ise durum tersi. Katılımcıların yüzde 56,9'u daha çok cevizli baklavayı tercih ediyor.

En az üç Yunan'dan biri baklavanın Türklere ait olduğunu düşünüyor - 5

AB'DEN TESCİLLİ İLK ÜRÜN

Türkiye'den baklavanın tesciline yönelik ilk adım, 2009’da Gaziantep Sanayi Odası tarafından atılmıştı.

En az üç Yunan'dan biri baklavanın Türklere ait olduğunu düşünüyor - 6

Değerlendirmeler sonucu AB, Gaziantep baklavasına 2013'te coğrafi işaret tescili vermişti.

En az üç Yunan'dan biri baklavanın Türklere ait olduğunu düşünüyor - 7

Böylece baklava, Türkiye’den tescil edilen ilk ürün olmuştu.

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