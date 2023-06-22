En az üç Yunan'dan biri baklavanın Türklere ait olduğunu düşünüyor

Areda Survey araştırma şirketinin yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla iki ülkede eş zamanlı yaptığı ankete göre, Yunanların yüzde 37,3'ü baklavanın Türkiye'ye özgü olduğu düşüncesinde, yüzde 62,7'si ise Yunan tatlısı olduğuna inanıyor.