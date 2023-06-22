En az üç Yunan'dan biri baklavanın Türklere ait olduğunu düşünüyor
Araştırmaya göre, Yunanistan'da her üç kişiden en az biri Avrupa Birliği'nin (AB) tescil ettiği ilk Türk lezzeti baklavanın Türkiye'ye ait olduğunu düşünüyor. Yunanlar cevizli baklavayı tercih ederken Türkler ise fıstıklı baklavayı seviyor.
Areda Survey araştırma şirketinin yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla iki ülkede eş zamanlı yaptığı ankete göre, Yunanların yüzde 37,3'ü baklavanın Türkiye'ye özgü olduğu düşüncesinde, yüzde 62,7'si ise Yunan tatlısı olduğuna inanıyor.