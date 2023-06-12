En ilginç festival: 'Şeytan', bebeklerin üzerinden atladı

Festivalin organizasyonunda görev alan Simon Sanchez ise "Bizim için çok özel bir festival. Tüm yıl buna hazırlanıyoruz. Bu etkinliklerden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sadece bu köyden değil, çevredeki köylerden, büyük şehirlerden ya da Almanya gibi farklı ülkelerden de bebeklerin festival için buraya getirildiği oluyor" dedi.