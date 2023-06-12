En ilginç festival: 'Şeytan', bebeklerin üzerinden atladı
İspanya'da "ulusal kültürel değer" olarak tanınan 150 kadar festivalden biri olan El Colacho, her yıl haziran ayının ikinci haftasında düzenleniyor. Festivale adını veren El Colacho adlı şeytan kostümlü kişi, sokaklarda yerlere serilen yataklardaki bebeklerin, hastalıklardan ve kötülükten korunduğu inanışıyla üzerinden atlıyor.
İspanya'da düzenlenen 150 kadar festivalden biri olan "El Colacho"da sokaklarda yerlere serilen yatakların üzerine konulan bebeklerin, hastalıklardan ve kötülükten korunduğu inanışıyla üzerinden atlanıyor.