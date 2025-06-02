En iyi 10 psikolojik gerilim yapımı
People dergisi, sinema ve televizyon dünyasının en çarpıcı psikolojik gerilim yapımlarını listeledi. Sürükleyici kurgularıyla dikkat çeken bu eserler, türün en başarılı örnekleri arasında gösteriliyor.
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Lupita Nyong’o’nun canlandırdığı Adelaide Wilson karakteri, ailesiyle birlikte yazlık evlerinde hayatına devam ederken, onları hedef alan kötü niyetli doppelgangerlar ortaya çıkar. 2019 yapımı bu film, verdiği sosyal mesajlar ve sembollerle, yönetmen Jordan Peele’nin dehasını gözler önüne seriyor.