En iyi 10 psikolojik gerilim yapımı

People dergisi, sinema ve televizyon dünyasının en çarpıcı psikolojik gerilim yapımlarını listeledi. Sürükleyici kurgularıyla dikkat çeken bu eserler, türün en başarılı örnekleri arasında gösteriliyor.

En iyi 10 psikolojik gerilim yapımı - 1

US

Lupita Nyong’o’nun canlandırdığı Adelaide Wilson karakteri, ailesiyle birlikte yazlık evlerinde hayatına devam ederken, onları hedef alan kötü niyetli doppelgangerlar ortaya çıkar. 2019 yapımı bu film, verdiği sosyal mesajlar ve sembollerle, yönetmen Jordan Peele’nin dehasını gözler önüne seriyor.

N-LIFE HABERLERİ

En iyi 10 psikolojik gerilim yapımı - 2

YOU

Son yılların popüler dizilerinden biri olan You, Penn Badgley’nin canlandırdığı Joe Goldberg’un saplantılı ve karanlık dünyasına odaklanıyor. Kadınları takıntı haline getiren Joe, aşk uğruna işlediği cinayetlerle izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

En iyi 10 psikolojik gerilim yapımı - 3

PSYCHO

Alfred Hitchcock’un 1960 yapımı korku klasiği Psycho, sinema tarihinin en ikonik duş sahnesini barındırıyor. Janet Leigh’in canlandırdığı Marion, parayla kaçarken Bates Motel’e gelir ve burada Norman Bates ile karşılaşır. Film, izleyiciye benzerine az rastlanır bir psikolojik derinlik sunuyor.

En iyi 10 psikolojik gerilim yapımı - 4

RIPLEY

Patricia Highsmith’in eserinden uyarlanan bu siyah-beyaz mini dizi, Andrew Scott’un başrolündeki New York’lu dolandırıcı Tom Ripley’in İtalya’daki zengin bir aileye karışmasını konu alıyor. Dizi, bugüne kadarki en iyi uyarlamalardan biri olarak gösteriliyor.

En iyi 10 psikolojik gerilim yapımı - 5

FAIR PLAY

Manhattan’daki yüksek tempolu bir hedge fon şirketinde çalışan Emily ve Luke’un gizli aşkı, Emily’nin beklenmedik terfisiyle zorlu bir teste tabi tutuluyor. İlişkinin sınandığı bu gerilim dolu yapım, iş ve özel hayatın çatışmasını çarpıcı biçimde ele alıyor.

En iyi 10 psikolojik gerilim yapımı - 6

GERALD'S GAME

Stephen King’in romanından uyarlanan bu psikolojik korku filminin yönetmen koltuğunda Mike Flanagan oturuyor. Jessie, kocasının ani ölümü sonrası kelepçelendiği yataktan kurtulmaya çalışırken içsel korkularıyla da mücadele ediyor.

En iyi 10 psikolojik gerilim yapımı - 7

THE WATCHER

Gerçek bir hikayeden uyarlanan ve 2022’de mini dizi olarak yayımlanan The Watcher, New Jersey’de yeni evlerine taşınan bir ailenin gizemli şekilde takip edilmelerini konu alıyor.

En iyi 10 psikolojik gerilim yapımı - 8

1922

Film, 1922'de Nebraska'da yaşayan çiftçi Wilfred James’in itiraf mektubu üzerinden anlatılıyor. Eşi Arlette'in toprağı satıp şehre taşınma planına karşı çıkan Wilfred, toprak uğruna korkunç bir karar veriyor.

En iyi 10 psikolojik gerilim yapımı - 9

SEVERANCE

Adam Scott’un başrolünde olduğu Severance, iş ve özel hayatı tamamen ayıran “severance” prosedürünü konu alıyor. Ancak Lumon Industries’te işler tuhaflaşınca karakterin iç dünyası sorgulanmaya başlıyor.

En iyi 10 psikolojik gerilim yapımı - 10

DISCLAIMER

Alfonso Cuarón’un yönettiği dizi, başarılı bir gazeteci olan Catherine Ravenscroft'un hayatının, gizemli bir kitabın ortaya çıkmasıyla altüst olmasını konu alıyor. Dizide Cate Blanchett, Kevin Kline ve Lesley Manville gibi güçlü isimler kamera karşısına geçiyor.

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