En iyi 10 psikolojik gerilim yapımı

PSYCHO

Alfred Hitchcock’un 1960 yapımı korku klasiği Psycho, sinema tarihinin en ikonik duş sahnesini barındırıyor. Janet Leigh’in canlandırdığı Marion, parayla kaçarken Bates Motel’e gelir ve burada Norman Bates ile karşılaşır. Film, izleyiciye benzerine az rastlanır bir psikolojik derinlik sunuyor.