En iyi ayrılık şarkıları araştırması: Amy Winehouse zirvede

Yapılan bir araştırma, yetişkinlerin hayatlarında ortalama dört kez ayrılık acısı çektiğini, her üç yetişkinden birinin de bir mesajla terk edildiğini gösteriyor. Ayrılık esnasında acı çekenlerin ise müziğe sığınırken en yaygın tercihi Amy Winehouse'tan yana.

Yetişkinlerin aşk hayatı ve ayrılık deneyimlerinin mercek altına alındığı OnePoll tarafından yürütülen anket çalışmasında, 'Back To Black' şarkısı zirvede çıktı.

Ancak listede tüm ayrılık şarkıları melankolik değil. Gloria Gaynor’ın 'I Will Survive' şarkısı ya da Taylor Swift’in 'We Are Never Getting Back Together' şarkısı gibi mutluluk veren parçalar da var.

İşte en popüler 30 ayrılık şarkısı listesi...