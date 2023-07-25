En iyi Christopher Nolan filmleri (Oppenheimer kaçıncı sırada?)
Şu sıralar "Oppenheimer" filmiyle gündemde olan İngiliz yönetmen Christopher Nolan, sinema dünyasına pek çok başarılı yapım kazandırdı. Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen Nolan, süper kahraman filminden bilim kurguya pek çok farklı türde filme imza attı. Atom bombasının icadı ve geliştirilme sürecini konu alan "Oppenheimer" ile filmografisine yeni bir başyapıt ekleyen yönetmenin en iyi filmleri Variety tarafından sıralandı. İşte Christopher Nolan'ın en iyi filmleri...
12. Following (1998)
Nolan'ın yazıp yönettiği suç dram filmi, yeni romanı için aradığı ilhamı bir türlü bulamayan genç bir yazarı konu alıyor.