En iyi Christopher Nolan filmleri (Oppenheimer kaçıncı sırada?)

Şu sıralar "Oppenheimer" filmiyle gündemde olan İngiliz yönetmen Christopher Nolan, sinema dünyasına pek çok başarılı yapım kazandırdı. Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen Nolan, süper kahraman filminden bilim kurguya pek çok farklı türde filme imza attı. Atom bombasının icadı ve geliştirilme sürecini konu alan "Oppenheimer" ile filmografisine yeni bir başyapıt ekleyen yönetmenin en iyi filmleri Variety tarafından sıralandı. İşte Christopher Nolan'ın en iyi filmleri...

En iyi Christopher Nolan filmleri (Oppenheimer kaçıncı sırada?) - 1

12. Following (1998)

Nolan'ın yazıp yönettiği suç dram filmi, yeni romanı için aradığı ilhamı bir türlü bulamayan genç bir yazarı konu alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

En iyi Christopher Nolan filmleri (Oppenheimer kaçıncı sırada?) - 2

11. Tenet (2020)

John David Washington, Kenneth Branagh ve Robert Pattinson'in başrollerini paylaştığı film, zaman temasını işleyiş biçimiyle övgü topladı.

En iyi Christopher Nolan filmleri (Oppenheimer kaçıncı sırada?) - 3

10. Interstellar (2014)

Başrollerinde Matthew McConaughey, Anne Hathaway ve Jessica Chastain'in yer aldığı bilim kurgu filmi, bir grup astronotun insanların yaşayabileceği yeni bir gezegen arayışını konu alıyor.

En iyi Christopher Nolan filmleri (Oppenheimer kaçıncı sırada?) - 4

9. Kara Şövalye Yükseliyor (2012)

Kara Şövalye üçlemesinin son filmi, Nolan'ın son süper kahraman filmi oldu. Tom Hardy'nin canlandırdığı Bane ve Anne Hathaway'in Catwoman karakteri, unutulmaz roller arasına girmeyi başardı.

En iyi Christopher Nolan filmleri (Oppenheimer kaçıncı sırada?) - 5

8. Insomnia (2002)

Robin Williams ve Al Pacino gibi usta oyuncuların başrolünde yer aldığı film, bir cinayeti çözmek için Alaska'ya doğru yolculuğa çıkan iki dedektifin hikayesini konu alıyor.

En iyi Christopher Nolan filmleri (Oppenheimer kaçıncı sırada?) - 6

7. Inception (2010)

Leonardo DiCaprio'nun başrolünde olduğu "Başlangıç" görsel efektleri, Hans Zimmer imzalı müzikleri ve yıldız kadrosuyla Nolan'ın en iyi filmlerinden.

En iyi Christopher Nolan filmleri (Oppenheimer kaçıncı sırada?) - 7

6. Batman Başlıyor (2005)

Nolan'ın ilk süper kahraman filmi olan "Batman Başlıyor", Kara Şövalye üçlemesini başlattı.

En iyi Christopher Nolan filmleri (Oppenheimer kaçıncı sırada?) - 8

5. Prestij (2006)

Hugh Jackman ve Christian Bale'in başrollerinde yer aldığı film, iki sihirbazın rekabete ve hatta düşmanlığa dönüşen öyküsünü konu alıyor.

En iyi Christopher Nolan filmleri (Oppenheimer kaçıncı sırada?) - 9

4. Dunkirk (2017)

II. Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusunun Fransa'nın Dunkirk kıyılarında 400 bin askerle sıkışmasını ve tahliye edilmesini konu alan film, en iyi II. Dünya Savaşı filmleri arasında gösteriliyor.

En iyi Christopher Nolan filmleri (Oppenheimer kaçıncı sırada?) - 10

3. Oppenheimer (2023)

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan film, 21 Temmuz'da vizyona girmesine rağmen Nolan'ın en iyi filmleri sıralamasında 3. sıraya yerleşti.

En iyi Christopher Nolan filmleri (Oppenheimer kaçıncı sırada?) - 11

2. Memento (2000)

Guy Pearce'ın başrolde olduğu film, karısının öldürüldüğü andan itibaren yeni hiçbir olayı hatırlamayan Leonard'ın hikâyesini anlatıyor.

En iyi Christopher Nolan filmleri (Oppenheimer kaçıncı sırada?) - 12

1. Kara Şövalye (2008)

Nolan'ın ikinci Batman filmi "Kara Şövalye" tüm zamanların en iyi filmleri arasında gösteriliyor. Heath Ledger'ın Joker rolü ise sinema tarihinin unutulmayan karakterleri arasında.

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