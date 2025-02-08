En iyi film "Anora": 2025 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri sahiplerini buldu

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI



Nathan Crowley, Lee Sandales – “Wicked”



EN İYİ KURGU



Marco Costa – “Challengers



EN İYİ KOSTÜM



Wicked



EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ



The Substance



EN İYİ ANİMASYON



The Wild Robot



EN İYİ KOMEDİ



A Real Pain ve Deadpool & Wolverine



YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM



Emilia Pérez



EN İYİ ŞARKI



Trent Reznor & Atticus Ross – “Challengers”