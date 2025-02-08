En iyi film "Anora": 2025 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Televizyon kategorisinde "Shogun" öne çıkarken yılın en iyi filmi Sean Baker imzalı "Anora" oldu. İşte 2025 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri'nin kazananları tam listesi...

En iyi film "Anora": 2025 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri sahiplerini buldu - 1

Bu sene 30'uncusu düzenlenen Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri dün gece ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Chelsea Handler'ın sunduğu törene Sean Baker imzalı "Anora" damga vurdu.

EN İYİ FİLM

Anora

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Adrien Brody – “The Brutalist”


EN İYİ GENÇ YETENEK

Maisy Stella – “My Old Ass”

EN İYİ OYUNCU KADROSU

Conclave

EN İYİ YÖNETMEN

Jon M. Chu – “Wicked”

EN İYİ SENARYO

Coralie Fargeat – “The Substance”

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Peter Straughan – “Conclave”

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

Jarin Blaschke – “Nosferatu”

N-LIFE HABERLERİ

En iyi film "Anora": 2025 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri sahiplerini buldu - 2

EN İYİ KADIN OYUNCU

Demi Moore – “The Substance”

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Kieran Culkin – “A Real Pain”

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Zoe Saldaña – “Emilia Pérez”

En iyi film "Anora": 2025 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri sahiplerini buldu - 3

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

Nathan Crowley, Lee Sandales – “Wicked”

EN İYİ KURGU

Marco Costa – “Challengers

EN İYİ KOSTÜM

Wicked

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

The Substance

EN İYİ ANİMASYON

The Wild Robot

EN İYİ KOMEDİ

A Real Pain ve Deadpool & Wolverine

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

Emilia Pérez

EN İYİ ŞARKI

Trent Reznor & Atticus Ross – “Challengers”

En iyi film "Anora": 2025 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri sahiplerini buldu - 4

TELEVİZYON KATEGORİSİ

EN İYİ DRAMA

Shogun

DRAMA- EN İYİ ERKEK OYUNCU

Hiroyuki Sanada – “Shōgun”

DRAMA- EN İYİ KADIN OYUNCU

Kathy Bates – “Matlock”

DRAMA - EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Tadanobu Asano – “Shōgun”

DRAMA - EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Moeka Hoshi – “Shōgun"

EN İYİ KOMEDİ

Hacks

KOMEDİ - EN İYİ ERKEK OYUNCU

Adam Brody – “Nobody Wants This”

KOMEDİ - EN İYİ KADIN OYUNCU

Jean Smart – “Hacks”

KOMEDİ - EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Michael Urie – “Shrinking”

En iyi film "Anora": 2025 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri sahiplerini buldu - 5

KOMEDİ - EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Hannah Einbinder – “Hacks”

EN İYİ MİNİ DİZİ

Baby Reindeer

EN İYİ TELEVİZYON DİZİSİ

Rebel Ridge

MİNİ DİZİ - EN İYİ ERKEK OYUNCU

Colin Farrell – “The Penguin”

MİNİ DİZİ - EN İYİ KADIN OYUNCU

Cristin Milioti – “The Penguin"

En iyi film "Anora": 2025 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri sahiplerini buldu - 6

EN İYİ KIRMIZI HALI GÖRÜNÜMLERİ

Angelina  Jolie

Elbise: Elie Saab

En iyi film "Anora": 2025 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri sahiplerini buldu - 7

Zoe Saldana

Elbise: Saint Laurent

En iyi film "Anora": 2025 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri sahiplerini buldu - 8

Lupita Nyong'o

Elbise: Chanel

En iyi film "Anora": 2025 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri sahiplerini buldu - 9

Ariana Grande

Elbise: Dior

En iyi film "Anora": 2025 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri sahiplerini buldu - 10

Nicole Kidman

Takım: Saint Laurent

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