En iyi film "Anora": 2025 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri sahiplerini buldu
Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Televizyon kategorisinde "Shogun" öne çıkarken yılın en iyi filmi Sean Baker imzalı "Anora" oldu. İşte 2025 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri'nin kazananları tam listesi...
Bu sene 30'uncusu düzenlenen Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri dün gece ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Chelsea Handler'ın sunduğu törene Sean Baker imzalı "Anora" damga vurdu.
EN İYİ FİLM
Anora
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Adrien Brody – “The Brutalist”
EN İYİ GENÇ YETENEK
Maisy Stella – “My Old Ass”
EN İYİ OYUNCU KADROSU
Conclave
EN İYİ YÖNETMEN
Jon M. Chu – “Wicked”
EN İYİ SENARYO
Coralie Fargeat – “The Substance”
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
Peter Straughan – “Conclave”
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
Jarin Blaschke – “Nosferatu”