En iyi film Oscar'ını kazandı | Anora hakkında her şey
Sean Baker imzalı Anora filmi, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu başta olmak üzere 5 ödül kazandı. Peki Anora ne anlatıyor? İşte ödüle doymayan yapım hakkında bilmeniz gerekenler...
Sean Baker tarafından yönetilen filmin başrolünde Mikey Madison yer alıyor.
Film, 77. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazandı. Baker, Terence Malick'ten (The Tree of Life, 2011) bu yana bu ödülü kazanan ilk Amerikalı oldu. Anora, yönetmenin Cannes'da gösterilen üçüncü filmi.