En iyi film Oscar'ını kazandı | Anora hakkında her şey

The Substance filminin yıldızı Demi Moore'un birçok ödül töreninden eli boş dönmediği düşünüldüğünde, oyuncunun Oscar'ı kazanacağına da kesin gözüyle bakılmıştı.

Anora filmindeki rolüyle ilk Oscar'ını kazanan 25 yaşındaki Mikey Madison daha önce Çığlık, Better Things, Bir Zamanlar...Hollywood'da gibi yapımlarda rol aldı.

Madison ödül konuşmasında "Los Angeles'ta büyüdüm ama Hollywood benden hep çok uzaktı. Burada olabilmek inanılmaz" ifadelerini kullandı.