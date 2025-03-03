En iyi film Oscar'ını kazandı | Anora hakkında her şey

Sean Baker imzalı Anora filmi, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu başta olmak üzere 5 ödül kazandı. Peki Anora ne anlatıyor? İşte ödüle doymayan yapım hakkında bilmeniz gerekenler...

En iyi film Oscar'ını kazandı | Anora hakkında her şey - 1

Sean Baker tarafından yönetilen filmin başrolünde Mikey Madison yer alıyor.

Film, 77. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazandı. Baker, Terence Malick'ten (The Tree of Life, 2011) bu yana bu ödülü kazanan ilk Amerikalı oldu. Anora, yönetmenin Cannes'da gösterilen üçüncü filmi.

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En iyi film Oscar'ını kazandı | Anora hakkında her şey - 2

The Substance filminin yıldızı Demi Moore'un birçok ödül töreninden eli boş dönmediği düşünüldüğünde, oyuncunun Oscar'ı kazanacağına da kesin gözüyle bakılmıştı.

Anora filmindeki rolüyle ilk Oscar'ını kazanan 25 yaşındaki Mikey Madison daha önce Çığlık, Better Things, Bir Zamanlar...Hollywood'da gibi yapımlarda rol aldı.

Madison ödül konuşmasında "Los Angeles'ta büyüdüm ama Hollywood benden hep çok uzaktı. Burada olabilmek inanılmaz" ifadelerini kullandı.

En iyi film Oscar'ını kazandı | Anora hakkında her şey - 3

ANORA KONUSU

New York'ta striptizci olarak çalışan Ani'nin hayatı, bir Rus oligark'ın oğlu olan Vanya ile tanıştıktan sonra tamamen değişir. Evlenen genç çiftin mutluluğu, Vanya'nın ailesi için çalışan bir adamın evliliğin iptali için New York'a gitmesiyle tehlikeye girer.

En iyi film Oscar'ını kazandı | Anora hakkında her şey - 4

ANORA KADROSU

Filmin kadrosunda Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yuriy Borisov, Karren Karagulian, Vache Tovmasyan ve Ivy Wolk yer alıyor.

En iyi film Oscar'ını kazandı | Anora hakkında her şey - 5

TARİHE GEÇTİ 

Filmin yapımcılığını, yazarlığını, yönetmenliğini ve kurgusunu üstelenen Baker, bir film ile 4 Oscar ödülü kazanan ilk kişi olarak tarihe geçti.

En iyi film Oscar'ını kazandı | Anora hakkında her şey - 6

Film, dünya çapında yalnızca 40 milyon dolar hasılat elde etti. Bu Anora'yı Oscar tarihinde En İyi Film ödülünü kazanan en düşük hasılatlı filmlerden biri yapıyor.

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