En zengin kadın şarkıcı olmuştu: Taylor Swift'ten kasırga mağdurlarına yardım

Geçtiğimiz günlerde 1,6 milyar dolarlık servetiyle "en zengin kadın şarkıcı" ünvanına sahip olduğu açıklanan Taylor Swift, ABD'de büyük hasara sebep olan kasırgalardan etkilenenlere yardım için bağışta bulundu.

En zengin kadın şarkıcı olmuştu: Taylor Swift'ten kasırga mağdurlarına yardım - 1

Helene Kasırgası; ABD'nin güneydoğu eyaletlerinde karaya çıkarak Georgia, Florida, Kuzey Carolina ve daha birçok şehri yerle bir etti. Önceki gün de Milton Kasırgası, Florida'yı vurup tahribat yaratırken; ünlü şarkıcı Taylor Swift, kasırga yardım çalışmalarına katkıda bulundu.

N-LIFE HABERLERİ

En zengin kadın şarkıcı olmuştu: Taylor Swift'ten kasırga mağdurlarına yardım - 2

5 MİLYON DOLAR YARDIM

Ünlü şarkıcı, kasırgadan etkilenenlere yardım için 5 milyon dolar bağışta bulundu. Feeding America, Swift'in bağışını resmen doğruladı.

En zengin kadın şarkıcı olmuştu: Taylor Swift'ten kasırga mağdurlarına yardım - 3

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Feeding America adına yapılan açıklamada, Taylor Swift'in; toplumların yeniden inşasına ve toparlanmasına yardımcı olmak, bu yıkıcı fırtınalardan etkilenen insanlara temel gıda, temiz su ve malzeme sağlamak için kullanılacak 5 milyon dolarlık bağış yaptığı belirtildi.

En zengin kadın şarkıcı olmuştu: Taylor Swift'ten kasırga mağdurlarına yardım - 4

Feeding America, başkalarını da Taylor Swift'in yolundan gitmeye yönlendirerek, "Yapabiliyorsanız Taylor'a katılın" mesajıyla bağış yapmaya teşvik etti.

En zengin kadın şarkıcı olmuştu: Taylor Swift'ten kasırga mağdurlarına yardım - 5

EN ZENGİN KADIN ŞARKICI

Forbes, geçtiğimiz günlerde çıktığı dünya turnesiyle rekor üstüne rekor kıran ve şarkıları müzik listelerinin zirvesinden inmeyen Taylor Swift'in servetinin 1,6 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

Böylece Swift, Rihanna'yı geride bırakarak dünyanın en zengin kadın şarkıcısı olmuştu.

En zengin kadın şarkıcı olmuştu: Taylor Swift'ten kasırga mağdurlarına yardım - 6

MİLYONLARCA DOLAR YARDIM YAPTI

Taylor Swift, daha önce de cömert bağışlarıyla gündeme gelmişti. Aralık 2023'te Tennessee'yi yıkıp geçen fırtınaların ardından afet yardımlarına 1 milyon dolar bağışlamış, Şubat 2024'te Kansas City Chiefs'in Super Bowl geçit töreni sırasında öldürülen 44 yaşındaki bir kadının ailesine sessizce 100 bin dolar vermişti.

En zengin kadın şarkıcı olmuştu: Taylor Swift'ten kasırga mağdurlarına yardım - 7

Swift'in yardımsever faaliyetleri, Eras Turnesi'nde de devam etmişti, kendisi Edinburgh Food Project'ten Arizona Food Bank Network'e, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde yerel aşevlerini desteklemesiyle gündem olmuştu.

Ayrıca People Dergisi de Taylor Swift'in ekibinde yer alan dansçılar, makinistler, ses teknisyenleri, yemek servisi yapanlar ve diğer çalışanlar için 55 milyon doların üzerinde ikramiye dağıttığını aktarmıştı.

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