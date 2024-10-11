En zengin kadın şarkıcı olmuştu: Taylor Swift'ten kasırga mağdurlarına yardım
Geçtiğimiz günlerde 1,6 milyar dolarlık servetiyle "en zengin kadın şarkıcı" ünvanına sahip olduğu açıklanan Taylor Swift, ABD'de büyük hasara sebep olan kasırgalardan etkilenenlere yardım için bağışta bulundu.
Helene Kasırgası; ABD'nin güneydoğu eyaletlerinde karaya çıkarak Georgia, Florida, Kuzey Carolina ve daha birçok şehri yerle bir etti. Önceki gün de Milton Kasırgası, Florida'yı vurup tahribat yaratırken; ünlü şarkıcı Taylor Swift, kasırga yardım çalışmalarına katkıda bulundu.