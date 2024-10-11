En zengin kadın şarkıcı olmuştu: Taylor Swift'ten kasırga mağdurlarına yardım

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Feeding America adına yapılan açıklamada, Taylor Swift'in; toplumların yeniden inşasına ve toparlanmasına yardımcı olmak, bu yıkıcı fırtınalardan etkilenen insanlara temel gıda, temiz su ve malzeme sağlamak için kullanılacak 5 milyon dolarlık bağış yaptığı belirtildi.