Engin Akyürek imzalı Kaçış dizisinden yeni fragman ve karakter afişleri

Yeni fragman ile beraber Engin Akyürek’in canlandıracağı Mehmet karakteriyle ilgili detaylar biraz daha ortaya çıkarken, sınırın diğer tarafında bir terör örgütünün eline esir düşenlerin çaresizliklerine ve geri dönme ümitlerine dair anlar ise seyirciye gerilim yaşatacak.