Engin Akyürek imzalı Kaçış dizisinden yeni fragman ve karakter afişleri

Haberler | 07.06.2022 - 15:07

14 Haziran’da Disney+'nın ilk Türk yapımı seyirciyle buluşacak olan Engin Akyürek’in kaleme aldığı ve başrolünde yer olduğu Kaçış dizisinden yeni fragman ve karakter afişleri yayınlandı. Disney+'da Kaçış’ın yanı sıra; Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy’un başrollerini paylaştığı Dünyayla Benim Aramda, Aras Bulut İynemli'nin rol aldığı Atatürk dizisi, Timuçin Esen’in başrolde olduğu Gri ve Pınar Deniz’in başrolde olduğu Avcı kod adlı diziler ile Recep İvedik 7 ve Kral Şakir Geri Dönüşüm filmleri Türk yapımları olarak izleyiciyle buluşacak.

Engin Akyürek imzalı Kaçış dizisinden yeni fragman ve karakter afişleri - 1

Yapımcılığını O3 Medya ve Same Film’in üstlendiği, hikayesini Engin Akyürek’in kaleme aldığı, senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı ve yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu Disney+’ın orijinal Türk dizisi ‘Kaçış’ın yeni fragmanı ve karakter afişleri görücüye çıktı.
 
KAÇIŞ FRAGMANI (TIKLA İZLE)

Engin Akyürek imzalı Kaçış dizisinden yeni fragman ve karakter afişleri - 2

Fragmanda dizinin duygu ve aksiyon dolu atmosferine dair farklı sahneleri gözler önüne seriliyor.

Engin Akyürek imzalı Kaçış dizisinden yeni fragman ve karakter afişleri - 3

Yeni fragman ile beraber Engin Akyürek’in canlandıracağı Mehmet karakteriyle ilgili detaylar biraz daha ortaya çıkarken, sınırın diğer tarafında bir terör örgütünün eline esir düşenlerin çaresizliklerine ve geri dönme ümitlerine dair anlar ise seyirciye gerilim yaşatacak.

Engin Akyürek imzalı Kaçış dizisinden yeni fragman ve karakter afişleri - 4

Dizinin kadrosunda Akyürek'in yanı sıra İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Engin Akyürek imzalı Kaçış dizisinden yeni fragman ve karakter afişleri - 5

‘Kaçış’; savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin; araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gelip bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmeleriyle başlıyor.

Engin Akyürek imzalı Kaçış dizisinden yeni fragman ve karakter afişleri - 6

Araştırma ekibinin kurtulmak için vereceği zorlu mücadeleyi ve Orta Doğu’da yaşanan insanlık dramını farklı bir bakış açısıyla sunacak dizi, 14 Haziran’da seyirciyle karşısında olacak.

Engin Akyürek imzalı Kaçış dizisinden yeni fragman ve karakter afişleri - 7

Öte yandan Disney+'da Kaçış’ın yanı sıra; Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy’un başrollerini paylaştığı Dünyayla Benim Aramda, Aras Bulut İynemli'nin rol aldığı Atatürk dizisi, Timuçin Esen’in başrolde olduğu Gri ve Pınar Deniz’in başrolde olduğu Avcı kod adlı diziler ile Recep İvedik 7 ve Kral Şakir Geri Dönüşüm filmleri izleyiciyle buluşacak.

N-LIFE HABERLERİ

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