Enkazda bazı eserlerine ulaşan Hataylı mozaik ustası buruk sevinç yaşadı

Depremlerde, büyük emekle yaptığı eserlerini kaybettiğini aktaran Daşkapan, "Birçok eserim yok oldu, yıllardır dağlardan, tepelerden topladığım renkli taşlarım da gitti. Bazı eserlerime kavuşunca mutlu oldum. Yeniden yapmaya devam edeceğim. Çok şükür hayattayım. Arşivimi kurtarabildim" diye konuştu.