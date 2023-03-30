Enkazda bazı eserlerine ulaşan Hataylı mozaik ustası buruk sevinç yaşadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da mozaik ustası Mehmet Daşkapan, enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığı alanda eserlerinin bir bölümünü kurtarmayı başardı.

Enkazda bazı eserlerine ulaşan Hataylı mozaik ustası buruk sevinç yaşadı - 1

Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşayan üç çocuk babası Mehmet Daşkapan'ın, 6 Şubat'taki depremlerde hem kendi hem annesinin evinin yanı sıra mozaik yaptığı atölyesi yıkıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Enkazda bazı eserlerine ulaşan Hataylı mozaik ustası buruk sevinç yaşadı - 2

Depremden, eşini, çocuklarını ve aynı mahallede oturduğu annesini kurtaran Daşkapan'ın üç katlı binanın zemin katında bulunan atölyesindeki çok sayıda mozaik eser de enkaz altında kaldı.

Enkazda bazı eserlerine ulaşan Hataylı mozaik ustası buruk sevinç yaşadı - 3

Günlerce enkazın başına gelerek eserlerine ulaşmaya çalışan Daşkapan, başarılı olamayınca enkazın kaldırılmasını bekledi.

Enkazda bazı eserlerine ulaşan Hataylı mozaik ustası buruk sevinç yaşadı - 4

Hatay Valiliği'nin Harbiye Mahallesi'nde enkaz kaldırma çalışması yapılacağı duyurusunun ardından Daşkapan, eserlerine ulaşabilme umuduyla yeniden buraya geldi.

Ekiplerin çalışması sırasında, sağanak ve doluya rağmen şemsiye yardımıyla enkazdan bazı tablolarını çıkaran Daşkapan, yıllarca biriktirdiği taşları da topladı.

Enkazda bazı eserlerine ulaşan Hataylı mozaik ustası buruk sevinç yaşadı - 5

"SANATIMA DEVAM EDECEĞİM"

Eserlerinden bir kısmını enkazdan çıkardığı için buruk sevinç yaşayan Daşkapan, ilk depremde atölyesinin ağır hasar aldığını, ikincisinde de yıkıldığını anlattı.

Enkazda bazı eserlerine ulaşan Hataylı mozaik ustası buruk sevinç yaşadı - 6

Depremlerde, büyük emekle yaptığı eserlerini kaybettiğini aktaran Daşkapan, "Birçok eserim yok oldu, yıllardır dağlardan, tepelerden topladığım renkli taşlarım da gitti. Bazı eserlerime kavuşunca mutlu oldum. Yeniden yapmaya devam edeceğim. Çok şükür hayattayım. Arşivimi kurtarabildim" diye konuştu.

Enkazda bazı eserlerine ulaşan Hataylı mozaik ustası buruk sevinç yaşadı - 7

Daşkapan, Hatay'ı yeniden "mozaikler şehri" yapmak için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Enkazda bazı eserlerine ulaşan Hataylı mozaik ustası buruk sevinç yaşadı - 8
Enkazda bazı eserlerine ulaşan Hataylı mozaik ustası buruk sevinç yaşadı - 9
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