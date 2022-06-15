Erdal Beşikçioğlu'ndan Behzat Ç. açıklaması

Ünlü oyuncu, "Behzat Ç. karakteri üzerinize mi yapıştı acaba?" sorusu üzerine ise şu yanıtı verdi: "Bilmiyorum ki? Metin Behzat Ç. kadar güçlü yazılsa, iyi bir senaryo olsa demek ki, o kadar güçlü bir senaryo o kadar güçlü bir karakter yaratılabilse yine devamı gelecek diye düşünüyorum. Yeni kuşak dizilerin içerisinde, hep karakterlerin hikayesinin peşine takılmak yerine, olay örgülerinin peşine takılmayı tercih ettiğimiz için sistem kendi içinde tuhaf bir çöküntü yaşıyor."