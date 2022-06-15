Erdal Beşikçioğlu'ndan Behzat Ç. açıklaması

Haberler | 15.06.2022 - 13:16
Erdal Beşikçioğlu'nun başrolde olduğu Behzat Ç. dizisi, üçüncü defa seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Beşikçioğlu, yaptığı açıklamada Behzat Ç.'nin aynı kadroyla devam edeceğini vurgulayarak, "Ufak tefek yeni kadromuz da olacak. Bizi ikna etmek hiç zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikayeyi, o sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için yeterlidir" dedi.
Ünlü oyuncu, "Behzat Ç. karakteri üzerinize mi yapıştı acaba?" sorusu üzerine ise şu yanıtı verdi: "Bilmiyorum ki? Metin Behzat Ç. kadar güçlü yazılsa, iyi bir senaryo olsa demek ki, o kadar güçlü bir senaryo o kadar güçlü bir karakter yaratılabilse yine devamı gelecek diye düşünüyorum. Yeni kuşak dizilerin içerisinde, hep karakterlerin hikayesinin peşine takılmak yerine, olay örgülerinin peşine takılmayı tercih ettiğimiz için sistem kendi içinde tuhaf bir çöküntü yaşıyor."
Behzat Ç. ilk olarak 2010-2013 yılları arasında Star TV'de seyirciyle buluşmuş ardından ekrandan kaldırılan dizi 2019 yılında Blu TV'de yeni sezonuyla seyirciyle buluşmuştu.
Dijitaldeki son bölümlerin ardından Behzat Ç.'nin Hayalet'i İnanç Konukçu dizi hakkında şöyle konuşmuştu: "Arkadaşlar, Behzat Ç. yok... Var ise de bundan sonra benim için yok. Evet ben inanç konukçu. Sevgi ve saygı ile, iyi yıllar. Sayın Beşikçioğlu çık bir açıklama yap! İnsanların ekmeğiyle ben oynamadım de! Çok emeğin var! Bittim de! Tükendim de! Bir şey de lütfen!"