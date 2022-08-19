Erdal Özyağcılar 15 yıl sonra 'Elveda Rumeli'nin çekildiği köyü ziyare etti

Haberler | 19.08.2022 - 14:17 - Son Güncelleme : 19.08.2022 - 14:24
Yayınlandığı dönemde beğenilerek izlenen ‘Elveda Rumeli’ dizisinin başrol oyuncusu Erdal Özyağcılar, dizinin çekildiği köye gitti.
Şu sıralar Balkan Ninnisi adlı dizinin çekimleri için Makedonya’nın Üsküp şehrinde bulunan oyuncu “15 yıl evvel Elveda Rumeli’yi çektiğimiz konaktayız” diyerek paylaşım yaptı.
Özyağcılar'ın diziden rol arkadaşı Tolgahan Sayışman "Hayırlı sabahlar Ramiz baba!" yorumunda bulundu.
Videoda evin çevresini gezen Özyağcılar “15 sene sonra yine buradayız” dedi.
Oyuncu, 2007 yılında yayınlanan dizide Sütçü Ramiz karakterini canlandırıyordu.
Dizinin kadrosunda Sayışman, Berrak Tüzünataç, Ertan Saban ve Suzan Akbelge gibi ünlü isimler yer alıyordu.