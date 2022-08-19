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Erdal Özyağcılar 15 yıl sonra 'Elveda Rumeli'nin çekildiği köyü ziyaret etti

Haberler | 19.08.2022 - 14:17 - Son Güncelleme : 19.08.2022 - 15:22

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, yaklaşık 15 yıl önce yayınlanan Elveda Rumeli dizisinin çekildiği köyü ziyaret etti.

Erdal Özyağcılar 15 yıl sonra 'Elveda Rumeli'nin çekildiği köyü ziyaret etti - 1

Yayınlandığı dönemde beğenilerek izlenen ‘Elveda Rumeli’ dizisinin başrol oyuncusu Erdal Özyağcılar, dizinin çekildiği köye gitti.

Erdal Özyağcılar 15 yıl sonra 'Elveda Rumeli'nin çekildiği köyü ziyaret etti - 2

KÖYÜ ZİYARET ETTİ

Şu sıralar Balkan Ninnisi adlı dizinin çekimleri için Makedonya’nın Üsküp şehrinde bulunan oyuncu “15 yıl evvel Elveda Rumeli’yi çektiğimiz konaktayız” diyerek paylaşım yaptı.

Özyağcılar'ın diziden rol arkadaşı Tolgahan Sayışman "Hayırlı sabahlar Ramiz baba!" yorumunda bulundu.

Erdal Özyağcılar 15 yıl sonra 'Elveda Rumeli'nin çekildiği köyü ziyaret etti - 3

“15 SENE SONRA YİNE BURADAYIZ”

Videoda evin çevresini gezen Özyağcılar “15 sene sonra yine buradayız” dedi.

Erdal Özyağcılar 15 yıl sonra 'Elveda Rumeli'nin çekildiği köyü ziyaret etti - 4

Oyuncu, 2007 yılında yayınlanan dizide Sütçü Ramiz karakterini canlandırıyordu.

Erdal Özyağcılar 15 yıl sonra 'Elveda Rumeli'nin çekildiği köyü ziyaret etti - 5

Dizinin kadrosunda Sayışman, Berrak Tüzünataç, Ertan Saban ve Suzan Akbelge gibi ünlü isimler yer alıyordu.

N-LIFE HABERLERİ

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