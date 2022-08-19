Erdal Özyağcılar 15 yıl sonra 'Elveda Rumeli'nin çekildiği köyü ziyaret etti

KÖYÜ ZİYARET ETTİ

Şu sıralar Balkan Ninnisi adlı dizinin çekimleri için Makedonya’nın Üsküp şehrinde bulunan oyuncu “15 yıl evvel Elveda Rumeli’yi çektiğimiz konaktayız” diyerek paylaşım yaptı.

Özyağcılar'ın diziden rol arkadaşı Tolgahan Sayışman "Hayırlı sabahlar Ramiz baba!" yorumunda bulundu.