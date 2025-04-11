Eric Dane ALS hastalığına yakalandı: Oyunculuğa devam etmekte kararlı

Amerikalı ünlü oyuncu Eric Dane, ALS hastalığıyla mücadele ettiğini açıklandı. Oyuncu, Euphoria dizisine Cal Jacobs karakterine hayat veriyor.

Eric Dane ALS hastalığına yakalandı: Oyunculuğa devam etmekte kararlı - 1

Euphoria, Tehlikeli Sular, Grey's Anatomy, X-Men: Son Direniş ve Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç gibi yapımlarla tanınan ünlü aktör Eric Dane'e ALS teşhisi konuldu.

People dergisine konuşan 52 yaşındaki aktör, "ALS hastalığına yakalandım. Hayatımın geri kalanında sevgi dolu ailem yanımda olduğu için minnettarım" açıklamasında bulundu.

Rebecca Gayheart ile evli olan oyuncunun iki çocuğu var.

N-LIFE HABERLERİ

Eric Dane ALS hastalığına yakalandı: Oyunculuğa devam etmekte kararlı - 2

SETE GERİ DÖNECEK

Aktör, “Çalışmaya devam edebildiğim için şanslı hissediyorum ve önümüzdeki hafta Euphoria setine dönmeyi dört gözle bekliyorum" diyerek setlere döneceğini işaret etti.

14 Nisan'da HBO dizisi Euphoria'nın çekimleri başlayacak.

Eric Dane ALS hastalığına yakalandı: Oyunculuğa devam etmekte kararlı - 3

ALS HASTALIĞINA YAKALANAN ÜNLÜLER

ALS teşhisi konulan isimler arasında Aaron Lazar, John Driskell Hopkins, Eric Stevens, Joe Bonsall, Roberta Flack, Kenneth Mitchell ve Stephen Hawking yer alıyor.

Eric Dane ALS hastalığına yakalandı: Oyunculuğa devam etmekte kararlı - 4

ALS HASTALIĞI NEDİR?

Halk arasında kas erimesi olarak da bilinin Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hızlı ilerleyen ve genellikle ölümcül olabilen nörolojik bir hastalıktır.

İlk kez 1869 yılında alanında öncü bir nörolog olan Fransız Jean-Martin Charcot tarafından tanımlanan ALS hastalığı, beyin ve omurilikte istemli kas hareketlerinin kontrolünü sağlayan sinir hücrelerinin hasarlanması ve kaybıyla ortaya çıkıyor.

ALS, motor hücrelerin (nöronlar) büyük bölümünü öldürerek sinir sistemini felç ediyor ancak beynin zihinsel faaliyetlerini fazla etkilemiyor. Halk arasında “Kas erimesi” olarak adlandırılan ALS vücuttaki tüm kasları işlevsiz hale getirebiliyor ve zamanla ses yitimine de yol açıyor.

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