Eric Dane ALS hastalığına yakalandı: Oyunculuğa devam etmekte kararlı

Euphoria, Tehlikeli Sular, Grey's Anatomy, X-Men: Son Direniş ve Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç gibi yapımlarla tanınan ünlü aktör Eric Dane'e ALS teşhisi konuldu.

People dergisine konuşan 52 yaşındaki aktör, "ALS hastalığına yakalandım. Hayatımın geri kalanında sevgi dolu ailem yanımda olduğu için minnettarım" açıklamasında bulundu.



Rebecca Gayheart ile evli olan oyuncunun iki çocuğu var.