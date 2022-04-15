Erşan Kuneri'nin yayın tarihi belli oldu

Erşan Kuneri karakterinin mektubunda şu ifadeler yer alıyor:



Yine daktilonun başındayım. Yazıhanedeyim,



“Doyamadım” filmimiz acayip bi iş yaptı ortalık yıkıldı. Toparladık gibi. Mami de memnun. Miki Bar da çok iyi gidiyor. Acısıyla tatlısıyla ne 2 seneydi be.



7 film yaptık toplam bu 2 sene. Ben varım, Muammer var, Alev, Seyyal, Feride, Tumtum, Altın ve Payro.



Alev’e “Kuru Murat”ı anlatırken ne demiştim bizim neyimiz eksik en güzellerini yaparız demiştim.



Oynar mısın tarihi aksiyon dedim. Yaz beni abi, dedi Tumtum. Çocuk büyük aktör. Bir “deli” oynadı “Kooperatif Kemal”de ödüllük.



Seyyal müthiş bir ışık perdede. En son sen ölüyorsun söz, demiştim “Ebenin Avı”nda öyle kabul etti rolü.



Mami’yi Altın Portakal’da donla görmeliydiniz.



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Bizim Altın, En İyi Yardımcı Kadın’ı ha aldı ha alıyordu



Feride tiyatroya devam… Keşke sinemayı boşlamasa.



Sağlık Bakanlığı bu yaptığımız “Kötü Mal” sosyal sorumluluk filmi için devamı gelir mi diyormuş neden olmasın.



“Faqbâdi”den dolayı Alev’le aramız bi ara bozulur gibi oldu ama bizi hiçbir şey öyle kolay kolay ayıramaz yılların hatırı var.