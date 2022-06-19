Erzincan'daki Kırk Gözeler doğal güzelliğiyle ziyaretçi akınına uğruyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 19.06.2022 - 14:48 - Son Güncelleme : 19.06.2022 - 14:53
Erzincan'ın Kemah ilçesindeki Soğuk Sular Mesire Alanı'na gelenler, 'Kırk Gözeler'de doğayla iç içe vakit geçiriyor. Munzur Dağları eteklerindeki 40 farklı gözeden çıkan 'Kırk Gözeler' kent merkezine 40, ilçeye 11 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Şelaleleri, dereleri ve doğasıyla ilgi çeken mesire alanı, yurt içi ve dışından çok sayıda misafiri ağırlıyor. Mesire alanına gelenler, doğayla iç içe vakit geçiriyor. Yaz tatilinde daha çok ziyaretçiye ev sahipliği yapmaya hazırlanan bölgede işletmeci tarafından yürüyüş yolları, dinlenme ve piknik alanları oluşturuldu.
Ziyaretçilere nostalji yaşatacak tarım araç gereçlerinin de belirli noktalara bırakıldığı mesire alanına fotoğraf tutkunları da ilgi gösteriyor. Soğuk Sular Mesire Alanı işletmecisi Yüksel Oktay, mesire alanının Kemah'a gelen turistlerin uğrak mekanlarından biri olduğunu belirterek, "Buranın suları haziran ayının 15'inde çıkıyor, ağustos sonunda kesiliyor. Eskiden ismi 'Kırk Gözeler' olarak bilinirdi ve böyle anılırdı. Bu su 40 gözeden birleşerek çıkar ve buradan geçtikten sonra Fırat Nehri'ne akar" dedi.
Mesire alanına başta İstanbul'dan olmak üzere sezonda yaklaşık 10 bin turist geliyor. Kırk Gözeler'deki sular aynı zamanda içiliyor ve içme suyu olarak da kullanılıyor.