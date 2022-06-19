Erzincan'daki Kırk Gözeler doğal güzelliğiyle ziyaretçi akınına uğruyor

FOTOĞRAF TUTKUNLARININ DA İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Ziyaretçilere nostalji yaşatacak tarım araç gereçlerinin de belirli noktalara bırakıldığı mesire alanına fotoğraf tutkunları da ilgi gösteriyor. Soğuk Sular Mesire Alanı işletmecisi Yüksel Oktay, mesire alanının Kemah'a gelen turistlerin uğrak mekanlarından biri olduğunu belirterek, "Buranın suları haziran ayının 15'inde çıkıyor, ağustos sonunda kesiliyor. Eskiden ismi 'Kırk Gözeler' olarak bilinirdi ve böyle anılırdı. Bu su 40 gözeden birleşerek çıkar ve buradan geçtikten sonra Fırat Nehri'ne akar" dedi.