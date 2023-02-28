Eserlerinde Anadolu'nun sesini haykıran yazar: Yaşar Kemal

İNCE MEMED DÖNÜM NOKTASI OLDU

Yaşar Kemal'in ilkini 1955'te yazdığı 4 seri halindeki "İnce Memed" romanı, usta yazarın edebiyat serüveninde ayrı bir sayfa açtı. Kırktan fazla dile çevrilen serinin ilk romanı 1956'da Varlık Roman Armağanı'na, üçüncü romanı ise 1985'te Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.

Edebiyat hayatının yanı sıra siyasi faaliyetlerde de yer alan Yaşar Kemal, 1967'de çıkarmaya başladığı "Ant" adlı derginin eklerinden biri sebebiyle 18 ay hapse mahkum oldu. Daha sonra bu karar, Yargıtay tarafından bozuldu.

Yazıları ve siyasi etkinlikleri dolayısıyla birçok kez kovuşturmaya uğrayan usta yazar, 1974-1975'te Türkiye Yazarlar Sendikası'nda Genel Başkan olarak görev yaptı.

Ünlü yazar, eserlerinde sade ve akıcı bir üslup kullanmayı tercih ederken, roman ve öykülerinde çoğunlukla Çukurova'da yaşanan insan dramlarını işledi.

Yaşar Kemal'in "İnce Memed"in de aralarında bulunduğu 9 eseri beyazperdeye aktarıldı ve birçok eseri tiyatroya uyarlandı. Kitaplarında Anadolu'nun efsane ve masallarından da yararlanan yazar, 1970'ten sonra yazdığı romanlarında ise şehir insanının hayatını ele aldı.