Eski Fransa İmparatoru Napoleon'un şapkası 1,9 milyon euroya alıcı buldu
Fransa'da 1804-1815'te hüküm süren İmparator Napoleon Bonaparte'ın kullandığı ünlü şapkası ve diğer kişisel eşyaları Fransa'nın başkenti Paris'te açık artırmayla satışa çıkarıldı. Bonaparte'ın şapkası, açık artırmada 1,9 milyon euroya satıldı.
Eski Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart'ın tarihi şapkasının yeni sahibi belli oldu. Bonapart'ın 19. yüzyılda Fransız İmparatorluğu'nu yönettiği döneme ait bicorn şapka, Fransa'nın başkenti Paris'teki Osenat Müzayede Evi’nde düzenlenen açık artırmada, 1,9 milyon euroya alıcı buldu. Şapkayı satın alan kişinin kimliği ise henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.