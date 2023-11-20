Eski Fransa İmparatoru Napoleon'un şapkası 1,9 milyon euroya alıcı buldu

Müzayedeci Jean Pierre Osenat yaptığı açıklamada, “İnsanlar bu şapkayı her yerde tanıdı. Savaş meydanlarında gördüklerinde Napolyon'un orada olduğunu biliyorlardı. Özel hayatında da şapkayı ya kafasında ya da elinde taşır, bazen de yere fırlatırdı. Bu bir imgeydi, imparatorun sembolüydü" dedi.