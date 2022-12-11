Esra Gezginci, Esrarengiz Azerbaycan’ın yeni bölümünde merhum Haydar Aliyev’i rahmetle andı

Bakü’nün farklı yüzyılları ve mimari akımları kapsayan kent dokusu, adeta bir masal kentini andırıyor. Haydar Aliyev Merkezi, bu tarihi ve mimari masalı günümüze ve hatta geleceğe taşıyor. Tek bir dış çizginin kullanılmadığı bu tasarım ilk ortaya çıktığında birçok insan binanın inşaatını imkansız olarak gördü. Dünyaca ünlü İngiliz Mimar Zaha Hadid’in imzasını taşıyan bu yapı, akışkan formların görsel senfonisi adeta. Haydar Aliyev Merkezi, 2014 Londra Tasarım Müzesi’nin Yılın Tasarımı Ödülü’nü aldı.

Zaha Hadid, bu ödülü alan ilk kadın mimar oldu. Bugün Haydar Aliyev merkezi, sadece modern Bakü’nün simgesi değil, mimaride dünyanın başyapıtlarından biri olarak tanınıyor. Sadece Bakü’nün değil, Azerbaycan’ın da sembol yapılarından biri Haydar Aliyev Merkezi.