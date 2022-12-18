Esra Gezginci, Esrarengiz Azerbaycan’ın yeni bölümünde Nargin Adası ve Ateşgah’ta

Esrarengiz Azerbaycan gezimizin Bakü durağında denize açılıyoruz bu kez. Hedefimiz Büyük Zira, yani Büyük Ada. Ancak daha çok tarihteki ismiyle Nargin Adası olarak anılıyor. Nargin Adasına savaş gemisiyle yolculuğumda bana çok kıymetli Akif Aşırlı ve Hüseyin Altınalan eşlik ediyor. Bakü’nün kuzeyindeki Nargin Adası Dash Zira, Kum Adası, Zembil, Sangi Mugan, Chikil, Kara Su, Kara Zira, Gil, Ignat Dash gibi büyük ve birkaç küçük adadan oluşan Bakü takımadalarının bir parçası. Ada, stratejik önemi nedeniyle Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı yönetiminde. Ve ancak özel izinle kaleye çıkılabiliyor. Nargin Adası, Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkas cephesinde esir düşen Azerbaycan ve Türk askerlerin tutsak edildiği bir esir kampına dönüştürülmüş.

Burası, Bakü’nün birkaç deniz mili uzağındaki Büyük Zire, yani Büyük Ada. Büyük dediğime bakmayın, toplam 1,4 kilometrelik kayalık parçası. Burasının herhangi bir su kaynağı yok. Bir deniz feneri dışında birkaç tane yapı var. Ada çeşit çeşit zehirli yılanlarıyla ünlü olduğu için yılan adası olarak da anılıyor. Ada ziyarete açık değil. Özel izinle ancak girilebiliyor. Peki, biz neden buradayız? Çünkü tarihte Nargin Adası olarak bilinen bu ada tarihimizin az bilinen acılarla dolu bir sayfası. Hepimiz, Birinci Dünya Savaşı sırasında Sarıkamış’ta donarak ölen on binlerce Osmanlı askerlerini biliriz. Bilinmeyen veya az bilinense, son Osmanlı-Rus savaşı sırasında esir alınan askerlerin bu adada, son derece kötü koşullarda esir tutulduğu. Tahminen 10 bin asker açlık, işkence, salgın hastalıklar ve infazlar sonucu burada şehit düştü.