Esra Gezginci ile Esrarengiz Azerbaycan ikinci bölümünde Bakü’nün tarihi hazinelerini keşfediyor

"ŞİRVANŞAHLAR SARAY KOMPLEKSİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI"

Sarayın sanatsal unsurları birçok farklı kültürü ve etkiyi yansıtıyor. Tasarım, oyma ve kaligrafi gibi, İran, Arap, Moğol ve Bizans kültür ve sanatlarından unsurlar içeriyor. Ayrıca, Hattat Niyavaş 1220 civarında, bugün hala sarayın bazı bölümlerinde mevcut olan güzel çiçekli hatlar üretmiş. Bu sanat eseri, mimari üslubu etkileyen medeniyetlerin her birinin hem sanatını hem de kültürünü tasviri niteliğinde. İki kattan oluşan sarayın ikinci katı, şah ve ailesinin evi ve günlerini geçirdikleri bölüm. Birinci kat ise, saray ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulmuş.

Ve burası da sarayın divanhane bölümü. Devletle ilgili resmi kararlar burada yapılan toplantılarla alınırmış. Ayrıca resmi törenler de yapılırmı15. yüzyılda yaşayan Yahya Bakünin Türbesi de, Şirvanşahlar Saray kompleksinin önemli bir parçası. Türkçe kaynaklarda Yahya Şirvan olarak geçen Bakünin, ömrünün önemli kısmını Bakü’de geçirmesinden ve burada çok sevilmesinden dolayı böyle anılıyor. Halk arasında Derviş Türbesi olarak da bilinen bu türbede yatan Seyit Yahya Bakünin, döneminin büyük âlimlerinden biri olarak saray halkına da dersler vermiş. Felsefe, matematik ve astronomi konusunda çalışan Bakünin’in, tasavvufi nitelikteki eserlerinin çoğu Türkiye’de de, çeşitli kütüphanelerde bulunuyor.