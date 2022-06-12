Esra Gezginci İstanbul’un sırlarına kapı aralıyor: Galata ve Yenikapı Mevlevihanesi’nin bilinmeyenleri

Galata Mevlevihanesi, Galip Dede Tekkesi ya da Kulekapı Mevlevihanesi olarak da biliniyor. Peki nasıl bir yer burası, hangi amaçla kurulmuş, mimarisi nasıl?

Mevlevilik öncelikle Hz. Mevlana tarafından organize edilen, tertip edilen bir kurum değil. Mevlana yaşarken, hiç kimse Mevlana’ya Mevlana demezdi. O pirdir. Tek bir mevla vardır. o da yüce yaradandır ve Mevlana şunu çok iyi bilir; söz zamana göredir, mekana göredir ve makama göredir. Dolayısıyla her söz çağdaş olabilmelidir. Bunları babası olan Hz. Mevlana’nın yanında çok iyi dinleyen ardından o sözlerle demlenen oğlu Sultan Veled mevleviliği kurumsallaştırdı fakat yayılma süreci ulu arif çelebimizle olur, yani Mevlana’nın torunu Sultan Veled’in evladı. Yüzyıllar içerisinde Bosna Hersek’ten Şam’a kadar Girit’ten Kırım’a kadar bütün o coğrafya üzerinde yüzün üzerinde mevlevihaneler oluşur. işte biz de onlardan bir tanesinin içindeyiz.

Her gün yerli yabancı pek çok kişinin ziyaret ettiği Galata Mevlevihanesi, yaklaşık 7 dönümlük alana yayılıyor. Müze yerleşkesine Cümle Kapısı’ndan giriliyor. Bu görkemli kapının her iki yüzünde de birer kitabe bulunuyor.