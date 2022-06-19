Esra Gezginci İstanbul’un sırlarına kapı aralıyor: Roma’dan günümüze, İstanbul’un tarihi su kemerleri

Hocam istanbul’un su kaynakları sadece su kemerlerinden ibaret değil bentler ve havuzlar da buna dahil… Sultan Mahmut Benti’ de o yapılardan biri…

"Bu su yollarında bir biriktirme var iki taşıma var üç dağıtma var dedik. Dağıtma dediğimizde suyun ana yollara ayrıldığı bentler devreye girer bir de suyun belli ölçülere göre birleştirildiği kısımlar devreye girer. Taşıma noktasında çok konuştuk su kemerlerinde ama biriktirme dediğimizde işte o zaman bentler söz konusu. Bent bir set bir duvar su kaynağı önüne bir duvar çekiyorsunuz ve arkasında su biriktiriyorsunuz.

Sultan Süleyman zamanında Mimar Sinan’la birlikte Kırkçeşme suları devreye girer bunlardan konuştuk üçüncü olarak bu bentinde bir parçası olduğu Taksim suları devreye girecektir. 1731-1839 yılları arasında olan bir olay sonra II.Abdülhamid döneminde özellikle 1904’den sonra Hamidiye suları ardından da iki su daha var Üsküdar ve Terkos suları şimdi Sultan Mahmud bendinden önce burda bir valide bentide var."