Esra Gezginci İstanbul’un sırlarına kapı aralıyor: St. Pierre Han, Podesta Sarayı ve Arap Camii

Asırlık St. Pierre Han kaderine terk edilmedi, ciddi bir restorasyon sürecinde. Restorasyon Uzmanı İrem Bülbül çalışmalar hakkında son durumu paylaştı.



“Çok katmanlı bir yapı aslında. Birbirine geçitlerle bağlanan, böyle içeri girdiğinizde bir labirent gibi bir mekandan diğerine girebildiğiniz dışarı çıkmadan bütün binayı gezebildiğiniz bir yapı. 250 yıllık bir yapı burası ve katman katman biz şu anda onu özgünlü katmanlarını ayrıştırıyoruz. Yapısal olarak sağlamlaştırıyoruz yapıyı çünkü hizmete açılması gerekiyor. Kültür sanatın odağı olmak üzere sizlerle istanbullularla buluşacak. Bizim prensip olarak da restorasyon çalışmasında her bir mekanda tavanlarda ve duvarlarda araştırma raspaları yürütmekteyiz. Eğer motife ulaşabilirsek ya da özgün zemin tonuna ulaşabilirsek o noktada bütün yüzeyde açmamızı yapıyoruz. Ziyaretçiler geldiğinde de fark edecektir hem duvarlarda hem yine tavanda görebiliyorsunuz, birçok motif gün yüzüne çıktı. Bunların 19. yüzyıl olduğunu düşünüyoruz. ilmek ilmek gerçekten nokta nokta arkadaşlarımızın çalışması var. Yıllardır atıl durumda olan St. Pierre Han’ın, yerel yönetimin yaklaşımı ve teknik donanımıyla harabe estetiğini yansıtacak şekilde restore edilip yapısal sorunlarından arındırılarak henüz restorasyon sürecindeyken şehrin kültür sanat hayatına açılması, hem Beyoğlu hem de İstanbul’a değer kazandıracak.”