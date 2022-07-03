Esra Gezginci İstanbul’un sırlarına kapı aralıyor: Şeyh Süleyman Mescidi'nde bin 700 yıllık 'Pagan Mezarı'

Bizans-Osmanlı mirası Şeyh Süleyman Mescidi, İstanbul’un fethinden 38 yıl sonra Zeyniye tarikatına mensup Şeyh Süleyman tarafından küçük bir tekke haline getirilmiş. Ama bu tarihi yapının çok daha öncesi var… Bazı kaynaklar, Bizans döneminde 5. yüzyıl dolaylarında bir mezar anıtı olarak inşa edildiğini yazar. Mescidin hikayesi nasıl başlıyor?

“Aslına bakarsanız, Şeyh Süleyman Mescidi, Doğu Ortodoks Pantokrator Manastırı'nın bir parçası olan eski bir Bizans binasından dönüştürüldüğü de düşünülüyor ama ünlü tarihçi Prof. Dr. Semavi Eyice bu mekanla ilgili bir makale kaleme almış, bu görüşün dayanaksız olduğunu dile getirmişti. Birazdan mescidin avlusuna gireceğiz ama önce bulunduğu semten de bahsetmek gerekiyor. Zeyrek İstanbul'un en eski semtlerinden biri. Bu sebepten yaşadığı büyük depremlere, yangınlara rağmen günümüze kadar ulaşan, tarih kokan birçok yapıya sahip… Peki Zeyrek ne demek? Zeyrek Mahallesi ismini, Fatih Sultan Mehmed dönemi alimlerinden Molla Mehmed Zeyrek’ten almış. Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’u fethedince, yeni bir medrese yapıncaya kadar burada bulunan Pantokrator Manastırı’nı Molla Zeyrek’e tahsis ederek, eğitim ve öğretimi sürdürmesini istemiş.”