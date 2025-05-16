Eurovision 2025 canlı izle: 69. Eurovision şarkı yarışması finalistleri kimler? Eurovision büyük final saat kaçta, hangi kanalda?

EUROVİSİON FİNALİSTLERİ

Türkiye'nin son olarak 2012'de katıldığı Eurovision'un finaline her sene Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık temsilcileri ''Büyük 5'' kadrosundan dahil oluyor. Ayrıca Nemo'nun The Code şarkısı ile birinciliği kazanması ülkesine ev sahipliğini getirmişti. İsviçre ev sahibi ülke olarak finalde yarışacak. Bunun dışında 13 ve 15 Mayıs'taki yarı finaller sonucunda finale kalan ülkeler ve şarkıları şöyle: