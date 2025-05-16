Eurovision 2025 canlı izle: 69. Eurovision şarkı yarışması finalistleri kimler? Eurovision büyük final saat kaçta, hangi kanalda?
69. Eurovision şarkı yarışmasının finalistleri belli oldu. Düzenlenen iki yarı finalle beraber büyük finalde toplamda 26 ülke şarkılarıyla sahnede olacak. İsviçre Basel'de gerçekleşen Eurovision yarışmasının ilk yarı finali 13 Mayıs, ikinci yarı finali ise 15 Mayıs'ta yapıldı.
2025 Eurovision yarışmasında final heyecanı başladı. Basel'deki yarışmaya yarı finaller sonucunda 20 ülke, ''Big Five'' olarak bilinen 5 ülke ve geçen yılın şampiyonu İsviçre ile beraber toplamda 26 ülke finalde sahne alacak. Halk oylaması ile kazanan ülke belilenecek. Peki, Eurovision hangi kanalda, saat kaçta?