Eurovision 2025 canlı izle: 69. Eurovision şarkı yarışması finalistleri kimler? Eurovision büyük final saat kaçta, hangi kanalda?

69. Eurovision şarkı yarışmasının finalistleri belli oldu. Düzenlenen iki yarı finalle beraber büyük finalde toplamda 26 ülke şarkılarıyla sahnede olacak. İsviçre Basel'de gerçekleşen Eurovision yarışmasının ilk yarı finali 13 Mayıs, ikinci yarı finali ise 15 Mayıs'ta yapıldı.

Eurovision 2025 canlı izle: 69. Eurovision şarkı yarışması finalistleri kimler? Eurovision büyük final saat kaçta, hangi kanalda? - 1

2025 Eurovision yarışmasında final heyecanı başladı. Basel'deki yarışmaya yarı finaller sonucunda 20 ülke, ''Big Five'' olarak bilinen 5 ülke ve geçen yılın şampiyonu İsviçre ile beraber toplamda 26 ülke finalde sahne alacak. Halk oylaması ile kazanan ülke belilenecek. Peki, Eurovision hangi kanalda, saat kaçta?

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Eurovision 2025 canlı izle: 69. Eurovision şarkı yarışması finalistleri kimler? Eurovision büyük final saat kaçta, hangi kanalda? - 2

EUROVİSİON SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eurovision şarkı yarışmasının büyük finali 17 Mayıs Cumartesi günü TSİ 21:00'de düzenlenecek. Yarışmanın finalinde 26 ülke yer alacak. Türkiye'den canlı olarak ''Eurovision Song Contest'' adlı resmi YouTube hesabındna takip edilecek. Yarışmanın sunuculuklarını Hazel Brugger, Michelle Hunziker ve Sandra Studer üstleniyor.

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Eurovision 2025 canlı izle: 69. Eurovision şarkı yarışması finalistleri kimler? Eurovision büyük final saat kaçta, hangi kanalda? - 3

EUROVİSİON FİNALİSTLERİ

Türkiye'nin son olarak 2012'de katıldığı Eurovision'un finaline her sene Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık temsilcileri ''Büyük 5'' kadrosundan dahil oluyor. Ayrıca Nemo'nun The Code şarkısı ile birinciliği kazanması ülkesine ev sahipliğini getirmişti. İsviçre ev sahibi ülke olarak finalde yarışacak. Bunun dışında 13 ve 15 Mayıs'taki yarı finaller sonucunda finale kalan ülkeler ve şarkıları şöyle:

Eurovision 2025 canlı izle: 69. Eurovision şarkı yarışması finalistleri kimler? Eurovision büyük final saat kaçta, hangi kanalda? - 4

Norveç: Kyle Alessandro – Lighter
Arnavutluk: Shkodra Elektronike – Zjerm
İsveç: KAJ – Bara Bada Bastu
İzlanda: VÆB – RÓA
Hollanda: Claude – C'est La Vie
Polonya: Justyna Steczkowska – GAJA
San Marino: Gabry Ponte – Tutta L'Italia
Estonya: Tommy Cash – Espresso Macchiato
Portekiz: NAPA – Deslocado
Ukrayna: Ziferblat – Bird of Pray
Ermenistan: PARG – SURVIVOR
Avusturya: JJ – Wasted Love
Danimarka: Sissal – Hallucination
Finlandiya: Erika Vikman – ICH KOMME
Yunanistan: Klavdia – Asteromáta
İsrail: Yuval Raphael – New Day Will Rise
Letonya: Tautumeitas – Bur Man Laimi
Litvanya: Katarsis – Tavo Akys
Lüksemburg: Laura Thorn – La Poupée Monte Le 
Malta: Miriana Conte – SERVING

Big Five

Fransa: Louane - "maman
Almanya: Abor&Tynna - Baller
İtalya: Lucio Corsi - Volevo Essere un Duro
İspanya: Melody - Esa Diva
Bileşik Krallık: Remember Monday - What The Hell Just Happened?

Eurovision 2025 canlı izle: 69. Eurovision şarkı yarışması finalistleri kimler? Eurovision büyük final saat kaçta, hangi kanalda? - 5

OYLAMA NASIL YAPILIYOR?

Finale kalan ülkeler için jüri oy kullanırken, halk oylaması da yapılıyor. Her ülke 10 şarkının her birine puan veriyor. Fakat ülkeler kendi ülke temsilcilerine oy veremiyor. Halk oylamasında en yüksek puan 12 iken diğer büyük puan 10, sonraki ise 8'dir. En düşük puan ise 1.

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