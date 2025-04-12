Eurovision 2025 ne zaman, hangi ülkede?
Avrupa'nın en prestijli müzik yarışması olan Eurovision Şarkı Yarışması, 2025 yılında 69. kez düzenlenecek. Bu yılki organizasyon, İsviçre'nin Basel şehrinde gerçekleştirilecek. Eurovision 2025, Avrupa Yayın Birliği (EBU) ve İsviçre Yayın Kurumu (SRG SSR) iş birliğiyle düzenlenecek. Yarışma, dünya genelinde televizyon ve dijital platformlar üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Peki, Eurovision 2025 ne zaman, hangi ülkede?
Avrupa'nın en büyük ve en çok takip edilen müzik etkinliklerinden biri olan Eurovision Şarkı Yarışması, 2025 yılında 69. kez müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Her yıl milyonlarca kişinin ekran başından takip ettiği, farklı kültürleri ve müzik tarzlarını aynı sahnede buluşturan bu dev organizasyonun yeni sezonuna dair ayrıntılar netleşmeye başladı.