Eurovision 2025 ne zaman, hangi ülkede?

Avrupa'nın en büyük ve en çok takip edilen müzik etkinliklerinden biri olan Eurovision Şarkı Yarışması, 2025 yılında 69. kez müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Her yıl milyonlarca kişinin ekran başından takip ettiği, farklı kültürleri ve müzik tarzlarını aynı sahnede buluşturan bu dev organizasyonun yeni sezonuna dair ayrıntılar netleşmeye başladı.