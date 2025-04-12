Eurovision 2025 ne zaman, hangi ülkede?

Avrupa'nın en prestijli müzik yarışması olan Eurovision Şarkı Yarışması, 2025 yılında 69. kez düzenlenecek. Bu yılki organizasyon, İsviçre'nin Basel şehrinde gerçekleştirilecek. Eurovision 2025, Avrupa Yayın Birliği (EBU) ve İsviçre Yayın Kurumu (SRG SSR) iş birliğiyle düzenlenecek. Yarışma, dünya genelinde televizyon ve dijital platformlar üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Peki, Eurovision 2025 ne zaman, hangi ülkede?

Eurovision 2025 ne zaman, hangi ülkede? - 1

Avrupa'nın en büyük ve en çok takip edilen müzik etkinliklerinden biri olan Eurovision Şarkı Yarışması, 2025 yılında 69. kez müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Her yıl milyonlarca kişinin ekran başından takip ettiği, farklı kültürleri ve müzik tarzlarını aynı sahnede buluşturan bu dev organizasyonun yeni sezonuna dair ayrıntılar netleşmeye başladı.

N-LIFE HABERLERİ

Eurovision 2025 ne zaman, hangi ülkede? - 2

2024 yılında İsviçre adına yarışan sanatçı Nemo’nun “The Code” adlı şarkısıyla kazandığı birincilik, 2025 yarışmasının da İsviçre'de düzenlenmesine kapı araladı. Bu kapsamda Avrupa Yayın Birliği (EBU) ve İsviçre devlet televizyonu SRG SSR tarafından yapılan açıklamada, 2025 Eurovision Şarkı Yarışması’nın Basel şehrinde gerçekleştirileceği resmen duyuruldu. Etkinlik, şehirdeki en büyük kapalı salonlardan biri olan St. Jakobshalle Arena’da yapılacak.

Eurovision 2025 ne zaman, hangi ülkede? - 3

EUROVİSİON 2025 NE ZAMAN?

2025 Eurovision organizasyonu kapsamında üç büyük gösteri sahneye konacak. Her biri dünya genelinde canlı yayınla ekranlara taşınacak olan bu programlar şu şekilde planlandı:

1. Yarı Final: 13 Mayıs 2025 Salı

2. Yarı Final: 15 Mayıs 2025 Perşembe

Büyük Final: 17 Mayıs 2025 Cumartesi

Eurovision 2025 ne zaman, hangi ülkede? - 4

Tüm yayınlar, Orta Avrupa Yaz Saati’ne (CEST) göre saat 21.00’de başlayacak. Ülkemizde ise gösteriler Türkiye saatiyle 22.00’de izlenebilecek.

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