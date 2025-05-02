Eurovision 2025 ne zaman? 69. Eurovision şarkı yarışması sunucuları ve katılımcıları

İsviçre'nin bu yıl ev sahipliği yapacağı Eurovision yarışması St. Jakobshalle'da olacak. Moldova yarışmadan çekildiğini duyurmuştu. İlk yarı finalde 15, ikinci yarı finalde ise 16 ülke şarkılarıyla mücadele edecek. A‍rdından 26 ülke finale adını yazdıracak ve en iyi 10 ülke arasından oylama ile birinci seçilecek. İşte, Eurovision katılımcıları...