Eurovision 2025 ne zaman? 69. Eurovision şarkı yarışması sunucuları ve katılımcıları

Eurovision 2025 bu sene İsviçre Basel'de olacak. 37 ülkenin katılımıyla düzenlenecek. 69. Eurovision yarışmasında iki yarı finalin ardından büyük final gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sene Eurovision yarışmasını ''The Code'' şarkısıyla Nemo kazanmıştı. 2025 Eurovision yarışması ne zaman?

Eurovision 2025 ne zaman? 69. Eurovision şarkı yarışması sunucuları ve katılımcıları - 1

İsviçre'nin bu yıl ev sahipliği yapacağı Eurovision yarışması St. Jakobshalle'da olacak. Moldova yarışmadan çekildiğini duyurmuştu. İlk yarı finalde 15, ikinci yarı finalde ise 16 ülke şarkılarıyla mücadele edecek. A‍rdından 26 ülke finale adını yazdıracak ve en iyi 10 ülke arasından oylama ile birinci seçilecek. İşte, Eurovision katılımcıları...

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Eurovision 2025 ne zaman? 69. Eurovision şarkı yarışması sunucuları ve katılımcıları - 2

EUROVİSİON 2025 NE ZAMAN?

2025 Eurovision yarışması büyük finali 17 Mayıs tarihinde olacak. İlk yarı final 13 Mayıs'ta, ikinci yarı final ise 15 Mayıs günü saat 22:00'de düzenlenecek.

1. Yarı Final katılımcıları

1 - İzlanda
2 - Polonya
3 - Slovenya
4 - Estonya
5 - Ukrayna
6 - İsveç
7 - Portekiz
8 - Norveç
9 - Belçika
10 - Azerbaycan
11 - San Marino
12 - Arnavutluk
13 - Hollanda
14 - Hırvatistan
15 - Kıbrıs Cumhuriyeti

2. Yarı Final katılımcıları

1 - Avustralya
2 - Karadağ
3 - İrlanda
4 - Letonya
5 - Ermenistan
6 - Avusturya
7 - Yunanistan
8 - Litvanya
9 - Malta
10 - Gürcistan
11 - Danimarka
12 - Çekya
13 - Lüksemburg
14 - İsrail
15 - Sırbistan
16 - Finlandiya

Eurovision 2025 ne zaman? 69. Eurovision şarkı yarışması sunucuları ve katılımcıları - 3

EUROVİSİON SUNUCULARI

Bu sene Eurovision'u Hazel Brugger, Michelle Hunziker ve Sandra Studer sunacak.

Halka açık final yayınını da St. Jakob-Park'tan Mélanie Freymond ve Sven Epiney aktaracak.

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