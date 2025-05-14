Eurovision hangi kanalda, nasıl izlenir? 2025 Eurovision ikinci yarı final ve büyük final ne zaman?
69. Eurovision şarkı yarışması bu sene İsviçre'nin Basel kentinde düzenleniyor. Birinci yarı finaller 13 Mayıs tarihinde gerçekleşti ve finale kalan ilk 10 ülke de kesinleşti. 37 ülkenin katıldığı 2025 Eurovision yarışmasının büyük finaline ''5 Büyük'' olarak bilinen Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallığı doğrudan gidiyor. Peki, Eurovision canlı nasıl ve nereden izlenir?
Basel'de düzenlenen 2025 Eurovision yarışmasının ilk finalistleri ilk yarı final karşılaşmasında belli oldu. 13 Mayıs'ta gerçekleştirilen birinci yarı finalde Slovenya, Azerbaycan, Belçika, Hırvatistan ve Kıbrıs elenerek finale veda etti. Geçen yılın kazananı İsviçre ile 5 büyük ülke de kurallar gereği direkt finalde yarışma hakkında sahip. Eurovision tutkunları ''Eurovision canlı nasıl, hangi kanaldan izlenir?'' sorularını yöneltiyor.