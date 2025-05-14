Eurovision hangi kanalda, nasıl izlenir? 2025 Eurovision ikinci yarı final ve büyük final ne zaman?

69. Eurovision şarkı yarışması bu sene İsviçre'nin Basel kentinde düzenleniyor. Birinci yarı finaller 13 Mayıs tarihinde gerçekleşti ve finale kalan ilk 10 ülke de kesinleşti. 37 ülkenin katıldığı 2025 Eurovision yarışmasının büyük finaline ''5 Büyük'' olarak bilinen Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallığı doğrudan gidiyor. Peki, Eurovision canlı nasıl ve nereden izlenir?

Eurovision hangi kanalda, nasıl izlenir? 2025 Eurovision ikinci yarı final ve büyük final ne zaman? - 1

Basel'de düzenlenen 2025 Eurovision yarışmasının ilk finalistleri ilk yarı final karşılaşmasında belli oldu. 13 Mayıs'ta gerçekleştirilen birinci yarı finalde Slovenya, Azerbaycan, Belçika, Hırvatistan ve Kıbrıs elenerek finale veda etti. Geçen yılın kazananı İsviçre ile 5 büyük ülke de kurallar gereği direkt finalde yarışma hakkında sahip. Eurovision tutkunları ''Eurovision canlı nasıl, hangi kanaldan izlenir?'' sorularını yöneltiyor.

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Eurovision hangi kanalda, nasıl izlenir? 2025 Eurovision ikinci yarı final ve büyük final ne zaman? - 2

EUROVİSİON İKİNCİ YARI FİNAL VE BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

69. Eurovision yarışmasının ikinci yarı finali 15 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 22:00'de, büyük final ise 17 Mayıs Cumartesi saat 22:00'de gerçekleştirilecek. 13 Mayıs'taki ilk yarı finalde 10 ilke adını finale yazdırdı. İkinci yarı finalde de 10 ülke daha finale yükselecek. Ayrıca ''Büyük Beşli'' olarak isimlendirilen Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık ve beraberinde geçen yılın kazananı İsviçre de direkt olarak finalde şarkılarını seslendirecek.

Hazel Brugger, Sandra Studer ve Michelle Hunziker Eurovision sunuculuğunu üslenirken Mélanie Freymond ve Sven Epiney de Arena'daki halka açık bölümün sunuculuğunu yürütüyor.

İlk yarı finali kazanarak finale yükselen ülkeler ve şarkıları:

Norveç: Kyle Alessandro – Lighter
Arnavutluk: Shkodra Elektronike – Zjerm
İsveç: KAJ – Bara Bada Bastu
İzlanda: VÆB – RÓA
Hollanda: Claude – C’est La Vie
Polonya: Justyna Steczkowska – GAJA
San Marino: Gabry Ponte – Tutta L’Italia
Estonya: Tommy Cash – Espresso Macchiato
Portekiz: NAPA – Deslocado
Ukrayna: Ziferblat – Bird of Pray

Eurovision hangi kanalda, nasıl izlenir? 2025 Eurovision ikinci yarı final ve büyük final ne zaman? - 3

EUROVİSİON CANLI NASIL İZLENİR?

2025 Eurovision şarkı yarışması canlı olarak ''Eurovision Song Contest'' adlı resmi Youtube kanalından canlı olarak izlenebiliyor.

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