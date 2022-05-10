Eurovision için geri sayım: İtalya'da birincilik heyecanı

Haberler | 10.05.2022 - 10:21
1965 yılında Napoli ve 1991 yılında Roma'daki ev sahipliklerinden sonra İtalya üçüncü kez Eurovision'a ev sahipliği yapıyor.Yarışmanın sunuculuğunu İtalyan televizyon sunucusu Alessandro Cattelan, şarkıcı Laura Pausini ve Lübnanlı-İngiliz şarkıcı Mika üstleniyor.
(Fotoğraf: Subwoolfer grubu - Norveç)
Yarışmanın ilk yarı finali 10 Mayıs'ta, ikinci yarı finali 12 Mayıs'ta, finaliyse 14 Mayıs Cumartesi akşamı yapılacak. Her üç günde de Jüri, Aile ve Canlı Yayın şovu olmak üzere üç performans sahnelenecek.
Yarışmaya bu yıl 40 ülke katılıyor. 17 ülke birinci yarı finalde, 18 ülke ise ikinci yarı finalde yarışacak.
"Büyük Beşler" olarak bilinen İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya büyük finale doğrudan katılacağından, yarı finalde yarışmayacak.
İtalyan yetkililer bu yılki yarışmanın İtalya’da şimdiye kadar yapılmış en büyük gösterilerden biri olacağını iddia ediyor.
Birinci yarı finalde 40’tan fazla dansçının artırılmış gerçekliğin de kullanıldığı bir sahnede dans edeceği açıklandı.
Yarışmada savaşında gölgesindeki Ukrayna'yı Kalush Orchestra grubu temsil ediyor.
(Fotoğraf: Kalush Orchestra grubu - Ukrayna)