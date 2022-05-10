Eurovision için geri sayım: İtalya'da birincilik heyecanı

Yarışmanın ilk yarı finali 10 Mayıs'ta, ikinci yarı finali 12 Mayıs'ta, finaliyse 14 Mayıs Cumartesi akşamı yapılacak. Her üç günde de Jüri, Aile ve Canlı Yayın şovu olmak üzere üç performans sahnelenecek.