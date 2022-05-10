Eurovision için geri sayım: İtalya'da birincilik heyecanı

Haberler | 10.05.2022 - 10:21

2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finali bu akşam yapılacak. Bu yıl İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek yarışmayla ilgili heyecan dorukta. Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'na bu yıl katılımının yasaklandı. Yarışmada savaşında gölgesindeki Ukrayna'yı ise Kalush Orchestra grubu temsil ediyor. Peki bu yıl kimler yarışıyor, müzikseverleri nasıl bir gece bekliyor? İşte ayrıntılar...

Eurovision için geri sayım: İtalya'da birincilik heyecanı - 1

1965 yılında Napoli ve 1991 yılında Roma'daki ev sahipliklerinden sonra üçüncü kez Eurovision'a ev sahipliği yapıyor.Yarışmanın sunuculuğunu İtalyan televizyon sunucusu Alessandro Cattelan, şarkıcı Laura Pausini ve Lübnanlı-İngiliz şarkıcı Mika üstleniyor.

(Fotoğraf: Subwoolfer grubu - Norveç)

Eurovision için geri sayım: İtalya'da birincilik heyecanı - 2

Yarışmanın ilk yarı finali 10 Mayıs'ta, ikinci yarı finali 12 Mayıs'ta, finaliyse 14 Mayıs Cumartesi akşamı yapılacak. Her üç günde de Jüri, Aile ve Canlı Yayın şovu olmak üzere üç performans sahnelenecek.

Eurovision için geri sayım: İtalya'da birincilik heyecanı - 3

Yarışmaya bu yıl 40 ülke katılıyor. 17 ülke birinci yarı finalde, 18 ülke ise ikinci yarı finalde yarışacak.

Eurovision için geri sayım: İtalya'da birincilik heyecanı - 4

"Büyük Beşler" olarak bilinen İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya büyük finale doğrudan katılacağından, yarı finalde yarışmayacak.

Eurovision için geri sayım: İtalya'da birincilik heyecanı - 5

İtalyan yetkililer bu yılki yarışmanın İtalya’da şimdiye kadar yapılmış en büyük gösterilerden biri olacağını iddia ediyor.

Eurovision için geri sayım: İtalya'da birincilik heyecanı - 6

Birinci yarı finalde 40’tan fazla dansçının artırılmış gerçekliğin de kullanıldığı bir sahnede dans edeceği açıklandı.

Eurovision için geri sayım: İtalya'da birincilik heyecanı - 7

Yarışmada savaşında gölgesindeki Ukrayna'yı Kalush Orchestra grubu temsil ediyor. 

(Fotoğraf: Kalush Orchestra grubu - Ukrayna)

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